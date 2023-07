Sottosegretario MIUR: “Ora cultura cyber da scuola infanzia”

La videointervista all’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, su come si sta cercando di alimentare la cultura della cybersicurezza nelle scuole.

La videointervista all’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a margine dell’evento, in Campidoglio, “Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese”, promosso dalla Cyber Security Italy Foundation. “Noi stiamo cercando di introdurre la cultura della cybersicurezza già dalla scuola dell’infanzia”, ha detto la Sottosegretaria, che ha anche sottolineato il successo che stanno avendo gli ITS Academy – Istituti Tecnici Superiori – ora denominati appunto Istituti tecnologici superiori. “Fino ad oggi su 800 diplomati agli ITS Academy, l’81% è occupato”, ha annunciato Frassinetti nel suo intervento all’evento.