Dopo aver messo in evidenza il caso, Cybersecurity Italia pubblica i 4 emendamenti al Ddl cyber per evitare pienamente lo scontro diplomatico con Israele.

Fratelli di Italia, Forza Italia e Azione corrono ai ripari per evitare pienamente lo scontro diplomatico con Israele. Dopo aver messo in evidenza il caso, Cybersecurity Italia pubblica i 4 emendamenti al Ddl cyber, che, come approvato nelle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati, esclude dalla “premialità” le aziende israeliane. Nel dettaglio, è stata prevista la premialità per l’utilizzo di tecnologia cyber nazionale o europea o NATO”. Di fatto un’esclusione, clamorosa, alle aziende di Israele, tra i Paesi più avanzati nella cybersicurezza.

I 4 emendamenti

Il 13.101 Orsini (FI) estende i criteri di premialità anche a tecnologie cyber di paesi terzi associati ai programmi UE in materia di ricerca e innovazione

Il 13.102 Gardini (FdI) estende ai paesi che hanno sottoscritto con la Nato accordi di collaborazione in materia di cybersicurezza o di protezione delle informazioni classificate

Il 13.103 Rosato (Azione) a Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione nell’ambito della sicurezza o della sicurezza informatica

Il 13.5 Pastorella (Azione) è stato riproposto in Aula si basa sui requisiti e non sulla provenienza.

