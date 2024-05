Il Governo ha accolto con “raccomandazione” una parte dell’Ordine del Giorno presentato dal deputato Andrea Casu del PD di concretizzare quanto previsto nella Strategia cyber: “stanziare “l’1,2% degli investimenti nazionali lordi ogni anno alla cybersecurity”.

Non è una certezza. Ma è un impegno da parte del Governo Meloni a valutare come garantire uno stanziamento di fondi costante alla Cybersecurity. Magari nella prossima legge di Bilancio. Questo può essere l’effetto dell’Ordine del Giorno accolto dall’esecutivo con “raccomandazione” presentato dal deputato del PD Andrea Casu nella giornata in cui Montecitorio ha votato il disegno di legge per potenziare la cybersicurezza.

L’OdG impegna il Governo a mantenere l’impegno preso con l’accoglimento dell’ordine del giorno (n. 9/1342-A/78), reperendo quanto prima le risorse necessarie per attuare le misure indispensabili per la cybersicurezza. 9/1717-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Casu.

“Accolgo la raccomandazione nella speranza che possa significare che quell’impegno che è contenuto nella strategia per la cybersicurezza nazionale ad investire l’1,2% degli investimenti lordi annui venga effettivamente onorato. Il fatto che questa misura non sia presente in questo provvedimento, a nostro avviso, è una gravissima ferita, ma quelle risorse servono per difendere il nostro Paese e vanno messe il prima possibile”, ha dichiarato Casu.