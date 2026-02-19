Sono centinaia i passaporti rubati con un data leak che ha colpito i server della Settimana della Finanza di Abu Dhabi.

Un data leak contro la Settimana della Finanza di Abu Dhabi ha causato il furto di oltre settecento passaporti. Tra loro, anche quelli dell’ex Primo ministro britannico David Cameron e del miliardario Alan Howard, gestore di fondi d’investimento.

Nello specifico ad essere colpito è stato un server di archiviazione cloud, “non protetto“, associato all’Abu Dhabi Finance Week (ADFW). L’evento, che ha il supporto diretto del Governo degli Emirati Arabi Uniti, ha ospitato oltre 35mila persone a dicembre.

Nessuna conferma, né commento da parte dei diretti interessati. Tuttavia, soprattutto in termini geo-economici regionali e reputazionali, per il Paese asiatico questo incidente informatico potrebbe avere delle ripercussioni. Per questo, i responsabili dell’evento hanno immediatamente indicato l’incidenza delle terze parti.

“La vulnerabilità ha interessato un ambiente di archiviazione di un fornitore terzo“

Secondo il Financial Times, tra i documenti divulgati ci sarebbero anche quelli di Anthony Scaramucci, investitore statunitense ed ex direttore della comunicazione della Casa Bianca. Nessuna commento è arrivato nemmeno da parte di Scaramucci.

Alla Reuters, invece, l’Abu Dhabi Finance Week ha spiegato: “La vulnerabilità ha interessato un ambiente di archiviazione gestito da un fornitore terzo. Solo un sottogruppo limitato di partecipanti all’ADFW 2025 è stato comunque colpito”.

Poi, ha aggiunto: “La messa in sicurezza dell’ambiente è avvenuta immediatamente dopo l’identificazione della vulnerabilità. La nostra revisione iniziale indica che l’attività di accesso era limitata all’analista che ha identificato il problema”.

Un semplice browser per l’accesso ai dati

Nel dettaglio, però, secondo le ricostruzioni del Financial Times, “i dati erano accessibili a chiunque utilizzasse un semplice browser web“. La messa in sicurezza del server, anzi, è avvenuta dopo che il quotidiano ha contattato ADFW lunedì, in merito alla fuga di notizie.

La recente fuga di notizie è arrivata in un momento critico per gli Emirati, a fronte delle crescenti tensioni con la vicina Arabia Saudita. I due Paesi, un tempo alleati strategici nel Golfo, si sono aspramente confrontati negli ultimi mesi su diversi dossier regionali, tra cui Sudan, Yemen e Israele.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp