Alla fine Alpha Team, autore del data breach ai danni di Federprivacy, ha pubblicato tutti i dati esfiltrati su un forum pubblico: gratuitamente.

Alpha Team, autore del data breach ai danni di Federprivacy, il 16 novembre scorso aveva deciso di non mettere più in vendita i dati, con questa motivazione: “Dato l’impatto che avrà su molti professionisti in Italia, questo database e tutti gli altri contenuti non sono più in vendita”.

Oggi la gang ha cambiato idea. Ha pubblicato tutti i dati esfiltrati, circa 15 GB, su un forum pubblico: gratuitamente.

I soggetti interessati presenteranno esposti al Garante Privacy? Quale le iniziative dell’Autorità?

Da quanto scritto dal presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, i dati riguardano “i nostri 26.000 utenti” e “i nostri 2.500 soci membri“. Verranno presentati esposti al Garante Privacy? In generale, sulla vicenda quale sarà l’intervento dell’Autorità?