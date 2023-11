L’autorità idrica comunale di Aliquippa, città statunitense in Pennsylvania, è stata colpita da un attacco ad opera di un gruppo hacktivista di origine iraniana.

La Municipal Water Authority di Aliquippa, che fornisce acqua a migliaia di clienti nelle comunità a nordovest di Pittsburgh, ha subìto un attacco informatico dal gruppo filo-iraniano Cyber Av3ngers.

L’attacco

Il 25 novembre 2023, la Municipal Water Authority di Aliquippa, in Pennsylvania, ha subito un attacco informatico da parte di un gruppo cibernetico sostenuto dall’Iran, chiamato CyberAv3ngers, che ha hackerato i programmabili logic controllers (PLC) della stazione di potenziamento. La stazione di potenziamento monitora e regola la pressione per 6.615 utenti di Aliquippa e delle aree di Hopewell Township, Potter Township e Raccoon Township.

Secondo la pagina X di CyberAv3ngers, il gruppo afferma di essere attivo nel mirare a siti israeliani di acqua ed energia, comprese 10 stazioni di trattamento dell’acqua in Israele al 30 ottobre 2023.

Nessun dato rubato

Una stazione di potenziamento è progettata per un funzionamento automatico, non per contenere informazioni personali. Un allarme è scattato non appena è avvenuto l’hack, i criminali informatici volevano apparentemente essere scoperti.

L’attacco sembra ripetere ciò che è accaduto con l’hack dell’acqua di Curran-Gardner a Springfield, Illinois, nel 2011. In quel caso, l’incidente è stato identificato dal centro di fusione dello stato come un attacco informatico proveniente dalla Russia.