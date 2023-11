Defacing ai danni del sito web di Federprivacy, associazione italiana di professionisti della privacy e della protezione dei dati, ed è stato ‘hackerato’ anche il profilo Linkedin del presidente Nicola Bernardi. Gli autori del cyberattacco è la gang Alpha Team, che sul profilo social di Bernardi ha pubblicato una serie di email con relative password in chiaro di alcuni associati. “L’attacco è partito dai miei profili social”, ha fatto poi sapere Bernardi.

Ecco come appariva il sito di Federprivacy il giorno dell’attacco informatico. Il 16 novembre è tornato disponibile.

Sempre sul profilo LinkedIn del presidente di Federprivacy, gli attaccanti hanno risposto ai commenti degli utenti e hanno pubblicato nuovi post. Come questo in cui si spiega il motivo del cyberattacco e la non volontà di pubblicare tutti i dati a condizione che si arrivi a “un accordo che soddisfi entrambe le parti”.



“Questo è il messaggio che avevamo lasciato…volevamo solo parlare con lui. “”inviato a Nicola Bernardi e Magda Todor”

Caro Nicola Bernardi, sono Z0RG e sono il leader dell’Alpha Team.

Abbiamo trovato alcune grosse falle in Federprivacy.org e siamo entrati nel portale per fare una copia di tutti i vostri dati.

1 * Una copia del database: “h633171_Sql1032290_1” e “h633171_Sql1032290_1”.

2 * Un backup completo del vostro server: 195.231.70.156

3 * Backup completo degli indirizzi e-mail: “e-mail ricevute + inviate” per tutti gli indirizzi e-mail di federprivacy.org.

4 * La modifica delle password degli indirizzi e-mail “Just as proof of access”.

5 * La modifica della password di “X + instagram + linkedin + zoom…” “Come prova di accesso”.

Lo facciamo perché è impensabile che chi protegge i dati degli altri non protegga i propri.

Non vogliamo rendere pubblica l’enorme quantità di dati che vi appartengono e che ora sono in nostro possesso, né venderli alla concorrenza, né utilizzare i vostri profili social e le vostre e-mail per danneggiare altri.

Vogliamo invece che la questione sia risolta nel modo più discreto possibile, in modo che, una volta soddisfatte le nostre richieste, possiamo cancellare tutto ciò che è in nostro possesso e inviarvi un rapporto contenente tutte le vulnerabilità che abbiamo scoperto nel vostro sistema, in modo che possano essere corrette.

Ovviamente, per farlo, vorremmo parlare con lei e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Se siete d’accordo, rispondete a questo messaggio e discuteremo civilmente.

Non vogliamo davvero rivelare tutto e dare una cattiva immagine di voi in Italia. Perché sarà difficile per i vostri clienti fidarsi di nuovo di voi.

Ci affidiamo alla vostra saggezza”.

A 4 giorni dal data breach, sul sito di Federprivacy è stata pubblicata la nota del suo presidente Nicola Bernardi. Ecco alcuni passaggi.

“…questa volta è toccato a Federprivacy, coinvolgendo l’intera categoria degli addetti ai lavori composta da Data Protection Officer, Privacy Officer, Security Manager, giuristi, e tutti gli altri professionisti che sono iscritti alla nostra associazione, compresi purtroppo i nostri 2.500 soci membri, e questo mi dispiace enormemente”.

“Tra coloro che sono stati colpiti dal recente attacco hacker sferrato a Federprivacy ci sono naturalmente anch’io, e vi assicuro che posso capire la frustrazione e il risentimento di ciascuno dei nostri 26.000 utenti che nella loro vita si occupano proprio di tutelare i dati”.

Il punto più discutibile è il seguente: “Devo confessare però, che per le misure di sicurezza adottate finora, non abbiamo niente da rimproverarci, perché anche se in tutti questi anni Federprivacy è cresciuta molto acquisendo una notevole autorevolezza nel panorama italiano, e abbiamo sempre investito denaro e risorse per la cybersecurity, d’altra parte dobbiamo avere la consapevolezza che rimaniamo sempre e comunque un’associazione non profit da cui non sarebbe ragionevole aspettarsi o pretendere gli stessi livelli di sicurezza che invece devono garantire enti governativi e multinazionali che hanno ben altri budget e standard di sicurezza proporzionati alla tipologia di informazioni dei dati che gestiscono.

Chiunque possiede un minimo di competenze informatiche ed è onesto intellettualmente sa che la stragrande maggioranza dei siti delle piccole e medie organizzazioni sono sviluppati con dei CMS, e non può negare che un attacco hacker come quello che ha colpito Federprivacy potrebbe colpire qualunque altra associazione non lucrativa italiana che si occupa di privacy e sicurezza informatica”.

