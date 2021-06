Cybercrime, Italia al terzo posto per attacchi malware

di Piermario Boccellato

Nel 2021 il nostro Paese si posiziona al terzo posto della classifica mondiale dei Paesi maggiormente presi di mira dai malware… Leggi tutto

ITALIA

5G, Stanzione (Garante Privacy): “Il PNRR occasione per aumentare la cybersecurity delle reti”

di Paolo Anastasio

Due i fattori di rischio individuati da Pasquale Stanzione, Presidente del Garante Privacy, di fronte ad uno sviluppo scomposto del 5G…Leggi tutto

Come difendersi da un cyberattack? Rivedi la simulazione del webinar di Atlantica e Cybereason

di Redazione

Rivedi la simulazione di un real-life cyber attack, comprese le tecniche e le metodologie all’avanguardia che gli attaccanti usano oggigiorno…Leggi tutto

EUROPA

Nsa, cyberspionaggio ai danni della Merkel e altri politici europei. Coinvolta la Danimarca

di Flavio Fabbri

Scandalo a Copenhagen: la Danimarca avrebbe aiutato l’NSA a spiare politici tedeschi, francesi, svedesi e norvegesi di alto profilo…Leggi tutto

EMPACT, l’UE definisce le 10 priorità contro cybercrime e criminalità organizzata

di Davide Maniscalco, avvocato-esperto in diritto societario e commerciale

Il Consiglio Europeo ha adottato conclusioni che definiscono le priorità dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata…Leggi tutto

MONDO

Attacco informatico a JBS. In Australia produzione ferma e dipendenti a casa

di Piermario Boccellato

La divisione americana e australiana del colosso agroalimentare brasiliano JBS è stata vittima di un’attacco informatico organizzato da ignoti…Leggi tutto

Cyber attacco alla JBS, è stato un ransomware. L’industria della carne USA ridotta del 22%

di Flavio Fabbri

A causa dell’attacco ransomware i produttori di carne statunitensi hanno macellato il 22% in meno di bestiame rispetto a una settimana fa…Leggi tutto

“Shadow figment”, il Governo Usa lancia la guerra dei cloni contro i cyber criminali

di Flavio Fabbri

Scienziati del PNNL, del Dipartimento dell’Energia del Governo degli Stati Uniti, hanno sviluppato una nuova tecnologia anti-hacker/cracker chiamata “Shadow figment”…Leggi tutto

REPORT

ESET Threat Report T1 2021

di Redazione

Il report illustra la rilevazione di più gruppi di minacce APT che sfruttano una catena di vulnerabilità su Microsoft Exchange Server…Leggi tutto

ENISA: report sullo stato dei CSIRT e PSIRT nei settori healthcare ed energy

di Redazione

Lo studio ENISA si concentra sullo stato e sullo sviluppo delle capacità settoriali di CSIRT e PSIRT nei settori dell’energia e della salute…Leggi tutto

EVENTI

18 e 19 ottobre 2021. “Human After All: Data Protection in Policing”

di Redazione

Il 18 e 19 Ottobre 2021, si terrà a Roma la 7ma edizione della EDEN Conference on data protection in Law Enforcement…Leggi tutto

Video

Giambelluca (Banca d’Italia): “Pagamenti digitali? Strategie delle autorità finanziarie e sfide”Guarda il video