Come difendersi da un cyberattack? Rivedi la simulazione del webinar di Atlantica e Cybereason

Rivedi la simulazione di un real-life cyber attack, comprese le tecniche e le metodologie all’avanguardia che gli attaccanti usano oggigiorno, che è andata in scena durante il webinar organizzato da Atlantica e Cybereason il 1 giugno scorso.

Entrare letteralmente nella mente di un criminal hacker per cercare di capire come contrastare i criminali informatici utilizzando gli strumenti e le tecniche di difesa più efficaci ed efficienti.

Questo l’obiettivo della “Simulazione di un cyberattack”, il webinar organizzato lo scorso 1 giugno da Atlantica e Cybereason, per comprendere a pieno come funziona un’attacco informatico. Secondo dati recenti il nostro Paese si trova al terzo posto per attacchi malware subiti a livello globale.

Durante il webinar si è assistito alla compromissione dell’infrastruttura da parte dell’attaccante e quali difese applicare per neutralizzare l’attacco.

Per rivedere la simulazione clicca qui.