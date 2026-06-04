Si allarga la lista dei Paesi che potranno accedere al modello di AI di Anthropic.

Anche la Corea del Sud, in particolare la Korea Internet & Security Agency (KISA), ha ricevuto l’accesso a Mythos, modello di AI di Anthropic. L’ha confermato il Ministero della Scienza e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) sudcoreano.

Fondamentale, in questo senso, è stata la partecipazione al programma Project Glasswing insieme ad alcune delle principali aziende sudcoreane. Si tratta di un progetto finalizzato a sfruttare i modelli di AI di frontiera nell’identificazione e nella correzione delle vulnerabilità informatiche. L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza digitale di organizzazioni pubbliche e private.

In un comunicato ufficiale, il Ministero ha dichiarato di aver collaborato in modo continuativo con Anthropic e ha confermato il coinvolgimento di KISA nell’iniziativa.

Le aziende protagoniste

Le autorità sudcoreane hanno dunque formalizzato alcune indiscrezioni del Financial Times. Secondo il quotidiano, Anthropic avrebbe infatti ampliato l’accesso a Mythos a circa 150 organizzazioni distribuite in oltre 15 Paesi, tra cui la Corea del Sud. Tra le aziende coinvolte nell’espansione figurano Samsung Electronics, SK Hynix e SK Telecom, tre dei maggiori gruppi tecnologici del Paese.

Il tema per Seoul è strettamente connesso alla Sicurezza Nazionale. Lo scorso anno la Corea del Sud è stata spesso al centro delle cronache per attacchi interni di hacker criminali. Si segnalano la violazione dei server di Coupang, nota azienda di e-commerce e di quelli di LG Uplus.

Ad agosto, poi, il più grande operatore di telefonia mobile del Paese, SK Telecom, aveva ricevuto una multa di 134 miliardi di won (96,53 milioni di dollari) dopo un altro attacco informatico. In quel caso, c’era stata una fuga di dati di quasi 27 milioni di utenti.

L’apporto e il valore aggiunto dell’AI, dunque, saranno fondamentali per contrastare le minacce e le vulnerabilità. Mythos, per esempio, riesce a individuare falle complesse in tempi molto più rapidi rispetto ai normali gruppi di lavoro.

Continuano gli investimenti in materia

Lo stesso Ministero ha ribadito che la Corea del Sud continuerà a investire nel rafforzamento delle proprie capacità di cybersicurezza. Tanto attraverso l’utilizzo di diversi modelli avanzati di intelligenza artificiale, quanto nel potenziamento delle tecnologie nazionali di sicurezza informatica basate sull’AI.

L’iniziativa rappresenta “un ulteriore passo nella strategia del Paese per consolidare la propria resilienza digitale“. Potrà così mantenere “una posizione di vertice nell’adozione delle tecnologie emergenti applicate alla sicurezza informatica“.

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