Crittografia, Cyber, IoT, AI, Quantum, il Gruppo TIM porta l’eccellenza digitale italiana all’IDEX 2025 Emirati

Sono centinaia le aziende leader nel settore che parteciperanno quest’anno alla 17 edizione di IDEX2025, uno degli eventi più prestigiosi a livello globale dedicati alla difesa. Telsy, controllata del Gruppo TIM, porterà le ultime innovazioni in ambito crittografia, cybersecurity, intelligenza artificiale, quantum computing, edge computing, IoT, cloud e intelligence, con un focus particolare sulle soluzioni per il mercato internazionale.

La società – centro di competenza in crittografia, cybersecurity e cyber resilience che opera nell’ambito di TIM Enterprise – illustrerà la sua esperienza cinquantennale all’evento, che si svolgerà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dal 17 al 21 febbraio 2025, accogliendo decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security & International Business di TIM, nonché Presidente e CEO di Telsy, punta a portare fuori dal territorio nazionale il valore delle innovative soluzioni tecnologiche su cui TIM ha investito negli ultimi anni. Ed è anche per questo motivo che recentemente nella funzione guidata da Santagata, è stata costituita la struttura International Business, proprio per rafforzare le relazioni istituzionali e lo scouting di opportunità commerciali a livello internazionale.

L’azienda sarà presente come Exhibitor ufficiale all’interno della Hall 14, booth n° 14-B41, con uno spazio espositivo di circa 70 metri quadrati dove ci saranno le sue ultime innovazioni sulle soluzioni per il mercato internazionale e per il settore della difesa.

La partecipazione a IDEX 2025 rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di TIM come partner strategico per la sicurezza digitale e nazionale. Telsy sviluppa e fornisce tecnologie proprietarie avanzate, combinando l’expertise dei suoi laboratori di ingegneria con la capacità di offrire soluzioni integrate per la protezione da minacce cyber sempre più sofisticate.

IDEX, organizzata ogni due anni presso l’Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), è considerata una delle più importanti fiere internazionali della difesa, offrendo una vetrina d’eccellenza per le tecnologie più avanzate nei settori terrestre, marittimo e aereo. L’evento ospita dimostrazioni dal vivo, conferenze strategiche e incontri tra decisori governativi e leader del settore, rappresentando un’occasione imperdibile per il networking e la creazione di nuove partnership.

Per scoprire di più sulle attività dell’azienda in occasione dell’evento, è possibile visitare la pagina exhibitor ufficiale.