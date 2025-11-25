Cassa Depositi e Prestiti starebbe studiando la creazione di un polo nazionale in grado di raggruppare e coordinare alcune delle aziende più strategiche del settore tramite acquisizioni mirate o l’ingresso con quote di minoranza. L’obiettivo? La nascita di un’unica entità pubblica dedicata alla cybersicurezza.

In un contesto in cui le minacce cyber e ibride crescono senza sosta, l’Italia sembra avviarsi verso una ristrutturazione profonda della propria sicurezza nazionale.

Secondo un’indiscrezione di Bloomberg, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) starebbe studiando la creazione di un hub nazionale in grado di raggruppare e coordinare alcune delle aziende più strategiche del settore della cybersecurity.

CDP e l’hub nazionale per la cybersecurity: l’obiettivo? La nascita di un’unica entità pubblica dedicata alla cybersicurezza

Un progetto ancora in fase preliminare, che potrebbe includere acquisizioni mirate o l’ingresso con quote di minoranza in realtà sensibili per la difesa cyber del Paese. L’obiettivo sarebbe la nascita di un’unica entità pubblica dedicata alla cybersicurezza, pensata per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche e mettere ordine in un ecosistema oggi frammentato.

Secondo l’Agenzia di stampa internazionale, Cdp sta valutando le modalità per centralizzare capacità e tecnologie oggi distribuite tra diversi operatori, così da poter coordinare l’iniziativa qualora il governo decidesse di procedere.

ACN: quasi 2.000 alert e 600 attacchi confermati nel 2024, con incidenti quasi raddoppiati rispetto al 2023

Una scelta che rientra nella strategia della premier Giorgia Meloni di aumentare il controllo statale sulla sicurezza digitale, in un contesto in cui gli attacchi informatici sono in forte crescita. Quasi 2.000 alert e 600 attacchi confermati nel 2024, con incidenti quasi raddoppiati rispetto al 2023, secondo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I settori più colpiti restano servizi pubblici, infrastrutture locali e reti di telecomunicazioni.

Il polo nazionale ipotizzato da Bloomberg andrebbe a operare in un settore dove esistono già attori chiave come Telsy, Leonardo e Tinexta: realità strategiche, ma ancora scollegate tra loro, con competenze spesso sovrapposte e poco integrate. Il progetto Cdp punterebbe proprio a superare questa frammentazione, creando un hub unico capace di coordinare e razionalizzare capacità oggi disperse.

Una Difesa più moderna contro minacce ibride e droni. La nuova Strategia di Crosetto

In questo quadro si inserisce l’allarme lanciato due settimane fa dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato alla Camera di “una minaccia ibrida che è una guerra continua, giorno e notte, contro infrastrutture critiche, servizi essenziali, industrie strategiche e istituzioni democratiche”. Crosetto ha criticato l’approccio finora adottato, definendolo “attendista” e basato su reazioni tardive, ribadendo che l’Italia si trova di fronte a un’aggressione costante che non conosce tregua. Per questo la risposta, secondo il Ministro, non può essere solo nazionale, ma “sinergica e multilaterale”, insieme agli alleati.

Il non-paper e la nascita dell’Arma Cyber Nazionale: “A breve partirà con i primi 1500 civili e militari: h24”

Il Ministro ha presentato anche un non-paper con linee operative e normative per modernizzare la difesa: riconoscere il dominio cyber come spazio di difesa nazionale, creare un’arma cyber con 1.200-1.500 operatori, istituire un centro per la guerra ibrida contro le campagne cognitive e informative, aggiornare il quadro normativo per consentire posture più rapide. Tutte misure che confluiranno in un nuovo disegno di legge di riordino complessivo della Difesa.

Il possibile polo cyber guidato da Cdp e la strategia annunciata da Crosetto puntano nella stessa direzione: dotare il Paese di un sistema di difesa più integrato, coordinato e reattivo, superando la frammentazione storica tra pubblico, privato e comparto militare.