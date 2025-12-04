Più della metà del totale, 71milioni di euro, è destinato ai soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il provvedimento istituisce un contributo per chi intende rinnovare la propria dotazione tecnologica acquistando o rinnovando quella in uso.

Il MIMIT ha approvato un voucher per l’acquisizione di servizi cloud computing e cybersecurity in favore di PMI e lavoratori autonomi è stato approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il decreto ministeriale, che stanzia 150 milioni di euro, è stato firmato dal ministro Adolfo Urso e risponde alle esigenze espresse dal mercato tramite una consultazione pubblica.

Di queste risorse, poco meno della metà (71milioni di euro) andranno ai soggetti residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il provvedimento istituisce un contributo per chi intende rinnovare la propria dotazione tecnologica acquistando o rinnovando quella in uso. Il tutto, “purché disponga di una connettività con velocità minima in download di 30 Mbps“.

Quali servizi si potranno acquistare?

Le spese ammissibili per chiedere il contributo pubblico riguardano l’acquisizione di servizi che rientrano nella categoria di alcune precise soluzioni. Nel dettaglio:

hardware o software di cybersecurity . Per esempio, firewall, router/switch sicuri, antivirus, antimalware, software di monitoraggio delle reti, soluzioni di crittografia dei dati, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza, software di gestione delle vulnerabilità.

o di . Per esempio, firewall, router/switch sicuri, antivirus, antimalware, software di monitoraggio delle reti, soluzioni di crittografia dei dati, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza, software di gestione delle vulnerabilità. Servizi cloud infrastrutturali . Si elencano storage, backup, database .

. Si elencano storage, backup, database Servizi cloud SAAS . Tra questi, software di contabilità, soluzioni per la gestione delle risorse umane, sistemi di gestione produttività, software per la gestione di contenuti digitali ed e-commerce, strumenti per gestire le interazioni con i clienti.

. Tra questi, software di contabilità, soluzioni per la gestione delle risorse umane, sistemi di gestione produttività, software per la gestione di contenuti digitali ed e-commerce, strumenti per gestire le interazioni con i clienti. O ancora, servizi accessori. Vale a dire quei servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo.

L’acquisto dei servizi potrà avvenire tramite modalità diretta (con un piano di spesa massimo di 12 mesi), abbonamento (con un limite massimo in 24 mesi) o attraverso una modalità mista. Il minimo di spesa per poter richiedere l’agevolazione è di 4mila euro.

I termini della domanda

Le agevolazioni, che rientrano nel regime de minimis previsto dall’Unione Europea, verranno erogate come contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. In totale ci sarà un importo massimo di 20mila euro, in due o in un’unica soluzione.

I servizi e prodotti di cloud computing e cybersecurity dovranno essere acquistati da fornitori iscritti nell’elenco predisposto dal MIMIT. A questo elenco sarà possibile presentare iscrizione eseguendo le indicazioni riportate sul sito del Ministero. Le richieste per essere inseriti nell’elenco dovranno pervenire dalle ore 12.00 del 4 marzo 2026 alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.

Nella valutazione della congruità delle richieste, che seguirà il criterio cronologico, il Ministero si avvarrà della collaborazione di Invitalia e Infratel Italia. Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello il MIMIT comunicherà l’elenco dei fornitori e dei relativi servizi e/o prodotti erogabili.

Con un successivo decreto direttoriale avverrà la definizione di entrambi i termini. Sia per la presentazione delle domande da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi, sia per le modalità di erogazione delle agevolazioni.

