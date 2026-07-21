Attacco cyber Craneware, a rischio la sanità Usa

La società di fatturazione britannica è infatti un soggetto chiave nel mercato della sanità statunitense.

La società britannica Craneware, specializzata in software di fatturazione e gestione amministrativa per il settore sanitario, ha subìto un attacco cyber che avrà conseguenze sulla sanità degli Usa.

L’azienda sviluppa infatti software utilizzati da migliaia di cliniche, ospedali e farmacie statunitensi per la gestione della fatturazione sanitaria e dei rimborsi. E per conto delle stesse strutture sanitarie gestisce grandi volumi di dati e informazioni dei pazienti. Non ci sono comunque conferme sulla tipologia dei dati esfiltrati.

La conferma del furto di una “quantità significativa” di dati appartenenti a clienti, dipendenti e aziende connesse alla catena del valore Craneware l’ha comunicata alla Borsa di Londra. Ha comunque precisato che gli hacker criminali sarebbero già fuori dai sistemi. Nel frattempo, sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco.

Nuovo bersaglio della cybercriminalità contro la sanità

L’incidente, sottolinea TechCrunch, si inserisce in una lunga serie di attacchi informatici che negli ultimi mesi hanno colpito aziende tecnologiche fornitrici di servizi al sistema sanitario statunitense.

I criminali informatici puntano sempre più spesso ai fornitori di software utilizzati da ospedali e strutture sanitarie. Il motivo, sottolineano gli esperti, è che da “una singola compromissione si può accedere ai dati di numerose organizzazioni contemporaneamente“.

Le informazioni sottratte si possono poi impiegare per attività di estorsione, con la minaccia di pubblicarne il contenuto.

I numeorsi precedenti

Il caso Craneware è solo l’ultimo di una lunga serie, a riprova dei rischi e della complessità della sanità statunitense.

In termini ‘numerici’, il più grave attacco cyber nel settore rimane quello contro Change Healthcare di due anni fa. In quell’occasione un gruppo ransomware di lingua russa riuscì a compromettere i sistemi della società controllata da UnitedHealth, sottraendo dati medici e personali di almeno 192 milioni di persone.

L’azienda stessa riconobbe che la violazione aveva interessato una “parte sostanziale della popolazione americana“, rendendo l’episodio il più grande data breach del settore sanitario statunitense.

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