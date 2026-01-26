Il nuovo malware AI è particolarmente pericoloso per gli utenti che usano Android, in quanto interagisce “automaticamente con gli annunci pubblicitari“.

Un nuovo malware AI può colpire in automatico gli utenti Android, senza che questi se ne accorgano, sfruttando le pubblicità presenti in alcune applicazioni di giochi. Lo hanno scoperto alcuni analisti cyber, che hanno identificato questa classe di trojanware molto particolare.

Sin dalla sua denominazione“clickjacking”, si apprende il suo funzionamento. Sfrutta infatti la libreria open source TensorFlow.js di Google per eseguire modelli di apprendimento automatico. Il tutto, “per interagire automaticamente con gli annunci pubblicitari all’interno di applicazioni di giochi“.

Si tratta di un trojan, le cui caratteristiche sono quelle di eludere le misure di sicurezza del sistema operativo di Google. Il rischio più grande è che dietro la tecnologia possano nascondersi dei cyber criminali che impiegano questo trojanware per gonfiare i tassi di clic. Così operando, è possibile aumentare i ricavi generati da questi annunci.

Come agisce il malware?

Negli ultimi mesi, Android è stata al centro di altri allarmi simili. Con la specifica “clickjacking”, “il malware analizza il contenuto della pagina quando appare l’annuncio e poi interagisce con esso senza alcuna azione da parte dell’utente“. Addirittura, si è riscontrata la possibilità che lo stesso apra una finestra browser “nascosta“.

Le possibilità di distribuzione, aprendo piattaforme, store o applicazioni, sono numerose. Gli analisti, in particolare, hanno sottolineato:

l’app store alternativo GetApps di Xiaomi.

di Xiaomi. Piattaforme di distribuzione APK non autorizzate, come Apkmody e Moddroid.

non autorizzate, come Apkmody e Moddroid. Canali Telegram che affermano di offrire versioni modificate, non ufficiali di applicazioni come Spotify e Netflix.

Il monito

Sempre nello studio si è sottolineato un elemento in comune tra tutti i giochi. Ossia che il loro sviluppatore è Shenzhen Ruiren Network Co. Limited. Assumono poi nomi di “Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, Sakura Dream Academy, Theft Auto Mafia e Open World Gangsters“.

Con un poco di attenzione, dunque, è possibile evitare di ritrovarsi in delle situazioni che possono aumentare le vulnerabilità dei dispositivi per gli utenti.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp