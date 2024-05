Edoardo Signorini, Cryptographer dell’area di Research & Innovation di Telsy, ha presentato uno studio dedicato alla Post-Quantum Cryptography (PQC) dal titolo “History-Free Sequential Aggregation of Hash-and-Sign Signatures”.

Anche Telsy alla RSA Conference 2024 di San Francisco, una delle principali conferenze mondiali sulla sicurezza informatica. Si tiene annualmente e attrae decine di migliaia di professionisti, esperti di sicurezza, ricercatori, fornitori e aziende di tecnologia da tutto il mondo.

L’azienda, grazie alla presenza di Edoardo Signorini, Cryptographer dell’area di Research & Innovation di Telsy, ha presentato lo studio, realizzato insieme ad Alessio Meneghetti dell’Università di Trento, dedicato alla Post-Quantum Cryptography (PQC) dal titolo “History-Free Sequential Aggregation of Hash-and-Sign Signatures”.

In questo studio, viene proposto uno schema di firma aggregata sequenziale (SAS) che consente a più utenti di combinare le rispettive firme per ridurre i costi di comunicazione. Si discute l’estensione di questa tipologia di schemi a schemi post-quantum, con particolare attenzione alle firme riconducibili al paradigma hash-and-sign. Nell’articolo, viene presentato uno schema SAS nell’ambito di questo paradigma, dimostrando la sua sicurezza formale e confrontando le capacità di compressione di schemi post-quantum multivariati e basati su codici. Infine, si evidenzia la mancanza di sicurezza in due schemi multivariati esistenti in letteratura, suggerendo che estensioni dirette di schemi SAS preesistenti non sono possibili senza proprietà aggiuntive.