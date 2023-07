L’ospite del nuovo episodio della rubrica Podcast “CyberVoice” è Eugenio Santagata, Chief Public Affairs and Security Officer del Gruppo TIM e Amministratore Delegato di Telsy.

“La Cybersecurity made in Italy” è il titolo del nuovo episodio della rubrica Podcast “CyberVoice” del nostro giornale. L’ospite è Eugenio Santagata, Chief Public Affairs and Security Officer del Gruppo TIM e Amministratore Delegato di Telsy, che delinea la sua visione, con i passi concreti da compiere da parte dell’intero sistema-Paese, per creare l’ecosistema utile con cui dar vita alla cybersecurity made in Italy. “Con codice sorgente scritto a casa nostra”, ha precisato Santagata e “con una governance italiana delle tecnologie”. Per questa sfida ne vale sia la sicurezza cibernetica e quindi nazionale sia l’aumento del mercato italiano della cybersicurezza, ora pari a 2 miliardi con circa 3.100 aziende specializzate in cybersecurity. “Sono numeri in crescita”, ha spiegato il manager, “e per quanto riguarda le aziende è un numero che si caratterizza, però, per un’elevata polverizzazione delle stesse imprese, che sono: piccole o medio-piccole, ci sono anche startup e, in generale, esistono pochissimi player medio-grandi”. “È arrivato il momento” ha concluso Eugenio Santagata, “di alzare l’asticella e puntare a raddoppiare sia il numero delle aziende italiane in cybersecurity sia il valore del mercato del settore”.

Ascoltiamo nel podcast la sua ricetta per farlo.

Durante l’intervista si fa riferimento al recente white paper del Centro Studi TIM che evidenzia la necessità di fare rete per sviluppare prodotti e servizi proprietari all’avanguardia nel campo della cybersecurity.

Ascolta la 1^ puntata di Podcast “CyberVoice” con l’intervista all’avv. Stefano Mele: “Un mercato tech più sicuro grazie alle nuove norme Ue”