Il Centro Studi AMIStaDeS dà il via a DOMìNI, la nuova scuola di formazione online per analisti di geopolitica lanciata a settembre.

Dalla volontà di crescita e di apertura di nuovi canali di formazione e informazione nasce DOMìNI, una scuola di analisi online che punta a offrire una panoramica sul mondo della geopolitica e dell’intelligence.

I corsi della Scuola di Analisi DOMìNI sono pensati per raggiungere un pubblico con un livello di approfondimento che spazia dalle competenze-base all’approfondimento di livello medio-alto. Tutti i contenuti sono fruibili da chiunque voglia comprendere le dinamiche internazionali che influenzano il nostro quotidiano: per questo si è deciso di puntare su dei corsi modulari che consentono ampia facoltà di scelta allo studente, che può optare per un percorso di studi verticale o totalmente trasversale.

DOMìNI si rivolge non solo a studenti e neolaureati che vogliono approfondire un percorso di analisi geopolitica, ma anche a giornalisti e professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze pregresse e rimanere aggiornati sulle dinamiche internazionali. La varietà dell’offerta della Scuola permette anche agli appassionati che si approcciano al mondo delle relazioni internazionali di dotarsi degli strumenti fondamentali per comprendere la geopolitica e il mondo dell’intelligence.

I corsi sono erogati da professionisti esperti delle materie insegnate, come ad esempio Paolo Bosotti, Direttore Esercito dell’Istituto Alti Studi della Difesa in Roma, nonché Vice Comandante della NATO Training Mission in Iraq, Diego Battistessa, docente e ricercatore su tematiche legate a cooperazione internazionale, diritti umani e migrazioni per l’Istituto di Studi Internazionali ed Europei “Francisco de Vitoria” all’Universidad Carlos III di Madrid, Giovanni Conio, Ufficiale dell’Esercito con circa 15 anni di esperienza nel settore presso il II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa e molti altri.

Maggiori informazioni sui corsi, i docenti, le scontistiche previste e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito scuoladigeopolitica.it o disponibili scrivendo alla mail segreteriascuolaanalisi@amistades.info.

Inserendo il codice sconto “Cybersecurity Italia” si ha uno sconto del 20% sull’iscrizione.

