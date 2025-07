Al fianco di PMI e PA locali per contrastare le minacce cyber: nasce ‘Cybersolvo’ con il suo team di hacker etici

Un team di hacker etici certificati è il cuore pulsante della nuova realtà italiana Cybersolvo, nata con la missione di rafforzare la sicurezza informatica delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e degli enti pubblici locali, spesso tra i soggetti più vulnerabili.

Frosini (Managing Director Cybersolvo): “Per limitare i rischi non bastano soluzioni automatizzate“

Un team di hacker etici certificati è il cuore pulsante della nuova realtà italiana Cybersolvo, nata con la missione di rafforzare la sicurezza informatica delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e degli enti pubblici locali, spesso tra i soggetti più vulnerabili. Specializzata nella prevenzione delle frodi informatiche come la ‘CEO fraud’ o la truffa “del finto ministro Crosetto”, Cybersolvo si propone come punto di riferimento per chi vuole difendersi in modo concreto dalle minacce digitali.

“Per limitare i rischi non bastano soluzioni automatizzate: è necessario uno sviluppo costante ed aggiornato di strumenti di cyberdifesa, guidato da persone competenti e di fiducia” – spiega Paolo Frosini – Managing Director dell’azienda.

Gli anelli deboli della catena

Le minacce informatiche colpiscono soprattutto le PMI e gli enti pubblici locali, penalizzati da risorse limitate e da una carenza diffusa di competenze digitali, in particolare nell’ambito della cybersecurity.

Per rispondere concretamente a questa esigenza e offrire un supporto accessibile, conforme alle normative in costante evoluzione, è nata Cybersolvo.

“Le minacce evolvono. E l’unica risposta efficace è una formazione continua e una consapevolezza diffusa”, afferma Frosini. “È proprio per questo che nasce Cybersolvo, ossia per offrire soluzioni reali, basate su persone competenti, consapevolezza e prevenzione”.

“Ogni servizio”, aggiunge, “nasce dall’esperienza e dalla passione del nostro personale IT specializzato e dal lavoro di hacker etici certificati. Un team altamente qualificato, che è in grado di sviluppare soluzioni su misura per garantire una protezione concreta e duratura“.

Il valore aggiunto

Cybersolvo si distingue per l’approccio formativo e analitico, che include simulazioni di attacchi informatici personalizzati, progettati per gruppi specifici e organizzazioni. Questo consente alle aziende di investire in modo mirato nello sviluppo delle proprie capacità di prevenzione. E insieme, in quelle di risposta alle minacce cyber.



Particolarmente strategici sono i servizi di VAPT (Vulnerability Assesment e Penetration Test), erogati in conformità con i principali standard internazionali, tra cui la ISO 27001. Cybersolvo ha inoltre recentemente contribuito a smascherare e bloccare una sofisticata truffa simile a quella ormai diventata famosa come “truffa del finto Crosetto”.



In forte crescita è anche la cosiddetta “CEO fraud”, che sfrutta sofisticati deepfake vocali per riprodurre la voce dell’amministratore delegato e ingannare i dipendenti.

L’obiettivo finale, conclude Frosini, è quello di “supportare imprese, organizzazioni ed enti pubblici nella costruzione di una solida cultura della sicurezza, aiutandoli a sviluppare strategie di difesa efficaci e mirate“.