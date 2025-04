Il regista romano Giulio Donato racconta nel suo cortometraggio “Visione”, l’avventura di tre ragazzi che decidono di fare una cosa semplice e difficilissima: restare in Italia e dare vita a un’impresa che nel tempo è diventata una vera e propria comunità.

Presentato nell’ambito della terza edizione del Premio “Film Impresa”, realizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, il cortometraggio “Visione” di NETGROUP, diretto dal regista romano Giulio Donato, ha ricevuto la menzione speciale per l’inedito.

“Per noi è molto più di un riconoscimento. È un abbraccio a una storia che parte da lontano,

da tre ragazzi, da un garage pieno di idee e dal sogno di portare Internet nelle case degli italiani.

Oggi quel sogno è diventato un’impresa vera, fatta di persone, passione e futuro”, è il commento della società guidata da 30 anni da Giuseppe Mocerino, che nel 1994, nella provincia di Napoli, insieme a Michelangelo Mocerino e Salvatore Gesuele fondarono NETGROUP, inseguendo da 20enni il sogno di “collegare tutta l’Italia a Internet”.

Un cortometraggio che parla di radici, coraggio e futuro. E che rivela cosa accade nel percorso umano e professionale di chi, partendo da zero e senza scorciatoie, segue la propria visione senza abbandonarla mai.

“Netgroup non è nata per caso ma da una convinzione ostinata: che l’innovazione potesse formarsi anche lontano dai grandi centri, dove nessuno guarda. “Visione” non è la semplice storia di un’azienda ma il racconto di un’idea che non ci ha abbandonati per anni. Eravamo ragazzi con una passione per il nascente mondo della Rete, e volevamo fare business in Italia perché quello era il difficile, perché questo è il nostro Paese. La sfida era ed è ancora oggi entusiasmante con la frontiera della cybersicurezza e dell’AI”, ha spiegato il presidente di Netgroup Giuseppe Mocerino.

(da sinistra) Giuseppe Mocerino, Presidente di NETGROUP, Mario Sesti, Direttore Artistico del Premio “Film Impresa” e Giampaolo Letta, Presidente del Premio “Film Impresa”

Il corto “Visione”, per la regia di Giulio Donato, è disponibile al seguente link