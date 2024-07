Un processo in quattro fasi (preparatoria; di segnalazione dell’incidente; gestione della notifica; chiusura) per comunicare al Computer Security Incident Response Team – Italia l’impatto di un evento dannoso.

Ecco la Guida alla notifica dei cyber incidenti al CSIRT Italia

Un compendio, un “testo unico” delle istruzioni per i diversi soggetti, pubblici e privati, tenuti per legge alla notifica degli incidenti, soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica – definito con il decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019 (“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”) convertito nella legge n. 133 dello stesso anno –, quelli che operano in ambito NIS e Telco, cui si aggiungono quelle puntualmente rivolte alle entità oggi considerate dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024 (“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”).

Il riferimento è alla Guida alla notifica dei cyber incidenti al CSIRT Italia, pubblicata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La corretta adozione della procedura di notifica degli incidenti cibernetici rappresenta infatti un elemento decisivo per assicurare la sicurezza e la resilienza delle reti, quella dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Comunicare al CSIRT l’impatto di un evento dannoso

La prontezza e la precisione delle informazioni fornite nel corso del processo di notifica rivestono un ruolo decisivo per consentire al CSIRT Italia (è bene ricordare che nel dicembre scorso è stata pubblicata la graduatoria delle diciannove istanze progettuali che saranno finanziate con oltre 28 milioni di euro messi a disposizione dall’Investimento 1.5 Cybersecurity del PNRR di cui l’ACN è soggetto attuatore) di acquisire una conoscenza completa ed esaustiva dell’incidente occorso finalizzata all’attività di allertamento nonché a fornire ai soggetti impattati il supporto necessario nell’ottica del ripristino dei medesimi servizi.

Il flusso informativo verso il CSIRT Italia si sviluppa nelle seguenti fasi:

fase preparatoria, con l’intento di raccogliere le prime informazioni idonee a garantire una sufficiente conoscenza dell’evento;

fase di segnalazione del cyber incident e, che avviene mediante la compilazione di un modulo di segnalazione "Notifica incidente" disponibile sul sito internet del CSIRT Italia. Occorre che questa comunicazione venga effettuata al Computer Security Incident Response Team – Italia con una tempistica definita nelle linee guida, e diversamente declinata in funzione dell'appartenenza del soggetto ai diversi presidi normativi. La segnalazione è strettamente correlata al principio di immediatezza della conoscenza dell'incidente, inteso nella sua magnitudo e nel suo carattere di impatto sistemico eventuale;

fase di gestione della notifica, ovvero le operazioni di incident handling, da parte del personale del CSIRT Italia, per dare supporto alla vittima con efficaci azioni di contenimento e di ripristino dei servizi;

fase di chiusura dell'incidente, che conclude il flusso informativo.

Rinsaldare la resilienza dell’ecosistema digitale nazionale

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – che, dopo le linee guida sulla conservazione delle password, le funzioni di hash e i codici di autenticazione messaggi, ha pubblicato ulteriori focus sulla crittografia dedicati alla minaccia quantistica – puntualizza che la guida alla notifica dei cyber incidenti si rivolge anche ai soggetti, pubblici e privati, che pur non essendo obbligati alla notifica intendono tuttavia, in maniera volontaria, segnalare l’incidente allo CSIRT.

Contribuendo a una migliore condivisione della conoscenza del livello e dell’intensità della cyber minaccia, per rafforzare la resilienza dell’ecosistema digitale nazionale. Tutto ciò, rimarcando che il documento è organizzato in sezioni chiave; organizzato per offrire chiarezza e praticità per una corretta adozione del protocollo di comunicazione in funzione del soggetto che effettua la notifica. A vantaggio della comprensione e dell’implementazione del processo.