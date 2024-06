Frattasi (ACN): “Con NIS2 50mila nuovi operatori interessati”

L’intervista a Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in occasione del “NEXT Corporate Summer Party”, in cui abbiamo presentato il nostro Gruppo editoriale, composto dalle tre testate Key4biz, Cybersecurity Italia, EnergiaItaliaNews, e i nostri prossimi eventi. L’evento si è tenuto presso Casina Valadier a Roma, il punto più alto e panoramico del Pincio, il 26 giugno 2024. A Frattasi è stato assegnato il premio per la cybersicurezza dal quotidiano Cybersecurity Italia, giornale del nostro Gruppo editoriale.