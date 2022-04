World Backup Day, 10 consigli per prevenire i data breach

Il fattore umano viene chiamato in causa nell’85% delle violazioni che possono innescare phishing e furto di credenziali. I 10 consigli in occasione del World Backup Day.

In occasione del World Backup Day, la giornata mondiale dedicata alla copia di sicurezza dei dati, emergono sempre più minacce informatiche che, nella quotidianità, coinvolgono professionisti e imprese. Il fattore umano viene chiamato in causa nell’85% delle violazioni che possono innescare phishing e furto di credenziali. Le aziende si difendono a suon d’investimenti: il mercato di riferimento raggiungerà infatti quota 9,8 miliardi di dollari nel 2027 (+78% sul 2021).

Nello scenario post pandemico le aziende hanno dovuto trovare un modo per proteggere i loro dati quando la maggior parte dei propri dipendenti si è trovata improvvisamente a lavorare forzatamente da casa con l’adozione dello smart working. Per questo le organizzazioni hanno aumentato gli investimenti: il mercato del backup e dei software di ripristino sta crescendo annualmente del 10% e arriverà a 9,8 miliardi di dollari nel 2027, con un incremento del +78% rispetto ai 5,5 del 2021. Tra i più richiesti c’è una forte accelerazione verso i servizi cloud, dove le aziende hanno migrato una parte dei loro dati convinte di aver trovato un ambiente dove i file fossero facilmente condivisibili con il sistema aziendale e, allo stesso tempo, al sicuro. Purtroppo non è stato così.

World Backup Day: i 10 consigli degli esperti per la perfetta strategia di backup: