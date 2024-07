“È urgente dotare l’Unione europea di potenti strumenti di cyberdifesa, imporre come regola comune la trasparenza sui finanziamenti esteri alla nostra vita pubblica, ma anche garantire un quadro informativo affidabile”, ha dichiarato Ursula von der Leyen riconfermata alla guida della Commissione europea per il prossimo quinquennio.

“È urgente dotare l’Unione europea di potenti strumenti di cyberdifesa e creare un mercato unico della Difesa”. Questi tra le priorità del programma di Ursula von der Leyen riconfermata alla presidenza della Commissione Ue per il prossimo quinquennio, ottenendo 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astensioni e sette voti nulli (la maggioranza era di 360). A votare per l’ex ministra tedesca sono stati i popolari, i socialisti, i liberali e i verdi, a cui si sono aggiunti anche alcuni conservatori (ma non Fratelli d’Italia che ha votato contro). Con un discorso consensuale, la presidente si è assicurata più consensi del previsto. Ecco i punti salienti su cybersecurty, difesa e cyberbullismo:

Costruire una “vera Unione europea della difesa” e creare un mercato unico per i prodotti e i servizi della difesa.

Proporre progetti di difesa di comune interesse europeo a partire da uno scudo aereo europeo e dalla difesa informatica.

Nominare un Commissario alla Difesa, che coordinerà gli sforzi per rafforzare la base industriale della difesa europea.

Presentare un Libro bianco sul futuro della difesa europea nei primi 100 giorni della prossima Commissione.

Raddoppiare il personale dell’agenzia di polizia europea Europol.

Sicurezza e Difesa

Per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, von der Leyen ha proposto la costruzione di una vera Unione Europea di Difesa, mantenendo la Nato come pilastro della difesa collettiva ma aumentando la spesa e l’efficacia della difesa europea. Ha annunciato l’intenzione di creare un mercato unico della difesa, investire di più in capacità di difesa di alto livello e sviluppare progetti europei comuni, come un sistema completo di difesa aerea. Sul fronte della sicurezza interna, von der Leyen ha promesso di raddoppiare il personale di Europol e renderla un’agenzia di polizia operativa a livello europeo. Inoltre, ha proposto di triplicare il numero di guardie di frontiera e costiere europee a trentamila unità per rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne. Questo include anche un maggiore impegno nella protezione delle frontiere contro attacchi e provocazioni ibride.

von der Leyen: “Rafforzare gli strumenti di cyberdifesa”

Von der Leyen ha sottolineato l’importanza di proteggere la democrazia europea dalle interferenze straniere. Ha annunciato la proposta di uno scudo europeo per la democrazia, una struttura specifica per contrastare la manipolazione e l’interferenza dell’informazione straniera. Ha inoltre promesso di rafforzare gli strumenti di cyberdifesa e garantire la trasparenza sui finanziamenti esteri alla vita pubblica. Infine la presidente ha ribadito l’impegno della Commissione nella protezione dello Stato di diritto, promettendo di intensificare l’applicazione dei suoi strumenti e di assicurarsi che il rispetto dello Stato di diritto sia un requisito per i fondi dell’UE. Ha annunciato l’intenzione di rivedere l’accordo quadro per garantire più trasparenza, responsabilità e presenza in Parlamento.

Cyberbullismo: avvieremo la prima inchiesta a livello europeo sull’impatto dei social media sul benessere dei giovani

Von der Leyen ha riconosciuto l’importanza della qualità della vita per i cittadini europei, promettendo di sviluppare un Piano Europeo per l’Edilizia Abitativa a prezzi accessibili, con la nomina di un Commissario per gli alloggi. Ha sottolineato la necessità di un nuovo piano d’azione per il Pilastro dei Diritti Sociali, garantendo transizioni eque e buone condizioni di lavoro, rafforzando il dialogo sociale. Ha annunciato iniziative per affrontare il cyber-bullismo e l’impatto dei social media sulla salute mentale dei giovani, con indagini e interventi specifici. Ha promesso di proteggere i diritti delle donne, sviluppando una tabella di marcia per i diritti delle donne e affrontando le disparità retributive e pensionistiche.

Cessare il fuoco a Gaza

Von der Leyen ha espresso un forte impegno verso i Paesi dei Balcani occidentali, Ucraina, Moldavia e Georgia nei loro percorsi di adesione all’Ue, sottolineando che un’Unione più grande sarà un’Unione più forte, in grado di ridurre le dipendenze e garantire democrazia e prosperità. Ha promesso di sostenere questi Paesi con investimenti e riforme, integrandoli, ove possibile, nei quadri giuridici europei. Sul piano internazionale, von der Leyen ha chiesto un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza e ha annunciato l’aumento degli aiuti umanitari fino a quasi 200 milioni di euro nel 2024, con un pacchetto pluriennale per sostenere un’Autorità palestinese efficiente, promuovendo la soluzione dei due Stati.