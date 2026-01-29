Il monito di Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, sulle necessità strategiche dell’Unione.

“È evidente che l’Europa stia vivendo un momento di indipendenza. Durante lo scorso anno, tutti hanno compreso l’importanza di non dipendere da un singolo Paese o da una singola azienda quando si tratta di tecnologie fondamentali“.

Così Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia durante un evento organizzato da POLITICO. “In questi tempi, le dipendenze in materia si possono impiegare contro di noi”.

L’intervento, dal titolo “La corsa dell’Europa verso la leadership digitale“, è arrivato in un momento particolarmente delicato per le relazioni transatlantiche. In particolare, dopo le rivendicazioni degli Usa sulla Groenlandia, che hanno costretto i politici europei “a prendere in considerazione possibili ritorsioni“.

“Dovremmo usare gli appalti pubblici in modo molto più attivo per rafforzare le nostre tecnologie emergenti nell’UE“

Virkkunen, tuttavia, non ha citato direttamente Washington nell’ottica di una “riduzione dei rischi“. Al contrario, ha posto l’accento sugli effetti della pandemia di Covid-19 e soprattutto sulla seconda fse del conflitto russo-ucraino. Entrambi gli eventi hanno messo in luce le “vulnerabilità” europee.

Sugli Usa – ribadendo la loro centralità – Virkkunen si è limitata a dire: “È molto importante per la nostra competitività e per la nostra sicurezza avere anche capacità proprie, per non essere dipendenti”.

In secondo luogo, ha decisamente sostenuto l’impiego dei contratti pubblici come strumento per supportare lo sviluppo delle aziende e dei prodotti tecnologici europei. “Dovremmo usare gli appalti pubblici, naturalmente, in modo molto più attivo per rafforzare le nostre tecnologie emergenti nell’Unione Europea”, ha in tal senso dichiarato, soffermandosi sul “Buy European”.

Una priorità su tutte

Infine, alla domanda su quale sia l’ambito in cui l’Europa ha più bisogno di ridurre la dipendenza dall’estero, la Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea ha offerto un’ampia panoramica.

Sebbene sia difficile individuarne uno solo, ha affermato Virkkunen, “i chip sono a tutti gli effetti una condizione preliminare per qualsiasi altra tecnologia“. E in più: “Non siamo in grado di progettare e produrre chip molto avanzati. Questo rappresenta un problema serio per i nostri clienti tecnologici. Per questo considero i semiconduttori un elemento chiave per tutte le altre tecnologie”.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp