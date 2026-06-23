Per limitare l’impatto dell’interruzione del servizio, il traffico dati è stato reindirizzato attraverso un altro cavo sottomarino collegato a Cipro e tramite una dorsale terrestre da 1 Tbps che attraversa la Turchia.

“Una campagna sistematica di sabotaggio“, così il Governo della Siria ha contestualizzato il danneggiamento di Aletar, il sistema di cavi che collega il Paesi siriano con l’Egitto. Il sistema si estende per 787 chilometri nel Mar Mediterraneo, collegando Tartus, in Siria, ad Alessandria d’Egitto. Inaugurato nel 1997, è costituito da due coppie di fibre ottiche con otto amplificatori ottici e una capacità di 5 Gbps.

In attesa del ripristino dell’infrastruttura da parte della Syrian Telecom, si è proceduto ad implementare un piano alternativo. Il traffico dati è stato reindirizzato attraverso due direttrici.

Nelle specifico, un altro cavo sottomarino collegato a Cipro e una dorsale terrestre da 1 Tbps che attraversa la Turchia. Ciononostante, l’incidente continua a causare disservizi e rallentamenti agli utenti Internet in diverse aree della Siria. Per il momento, invece, nessuna problematica per il Paese africano.

Il danneggiamento nei pressi di Tartus

Secondo l’agenzia di stampa statale siriana SANA (Syrian Arab News Agency), il punto esatto della rottura è vicino alla costa di Tartus. Solitamente le sezioni di cavo che si trovano più vicine alla terraferma sono in acque meno profonde.

Le zone di acque poco profonde sono aree altamente esposte. Qui, infatti, le rotte di navigazione commerciale, i pescherecci da traino e il traffico marittimo locale interagiscono costantemente con il fondale marino. In ogni caso, al netto di possibili incidenti, le autorità siriane continuano a sostenere l’ipotesi del sabotaggio.

Un settore in grande espansione

Quello dei cavi sottomarini è un settore strategico, visto che trasportano più del 99% del traffico dati intercontinentale e per questo un mercato in grande espansione. Dalle stime più recenti, infatti, dovrebbe crescere fino ad un valore economico da 59,3 miliardi di dollari entro il 2032.

In termini geografici, negli ultimi tre anni l’Asia è stata la principale area di sviluppo infrastrutturale, con circa 2 miliardi di dollari investiti in nuovi cavi, seguita dalle rotte transpacifiche con 1,7 miliardi.

I conflitti e i sabotaggi, spesso correlati, sono perciò un rischio per la sicurezza delle reti. Le alternative rispetto a quadranti più esposti ma consolidati, però, come nel Mar Rosso, sono molto più costose.

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