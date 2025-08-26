Nel suo ultimo studio, Persistence Market Research ha analizzato la crescita del mercato dei cavi sottomarini, che dovrebbe raggiungere un volume da 59,3 miliardi di dollari entro il 2032.

Si espande il mercato globale dei cavi sottomarini

Nel suo ultimo Rapporto, Persistence Market Research ha stimato che il mercato dei cavi sottomarini crescerà fino a raggiungere un valore economico da 59,3 miliardi di dollari entro il 2032. La previsione è di un CAGR del 12,6% nel periodo 2025-2032. Contestualmente comunque, già nel 2025 il volume del comparto dovrebbe superare i 25,8 miliardi di dollari.

Lo stesso Persistence Market Research ha inoltre stimato un tasso medio annuo di quasi il 13%, in linea con l’aumento costante della domanda di connettività in tutto il mondo.

Persistence Market Research Credits

Si aggiunga, dalle stime stime congiunte di TeleGeography e Infra-Analytics, che entro il 2040 la rete globale dovrebbe crescere del 48%, superando i 2,4 milioni di chilometri. In aumento anche le riparazioni annue, con un incremento stimato del 36% nel numero di queste operazioni.

La centralità della sicurezza

Queste infrastrutture strategiche rappresentano oggi la spina dorsale della connettività globale. Trasportano in effetti più del 99% del traffico dati intercontinentale e supportano l’economia digitale mondiale.

Vista la mole del settore, dovranno crescere gli investimenti per il mantenimento della loro sicurezza – cinetica e cibernetica – contro i danni e i sabotaggi. Sicurezza, che si muove di pari passo con la puntualità delle riparazioni e delle manutenzioni da effettuare. E’ per questo che la loro protezione e la manutenzione sono una priorità.

Tra i nuovi sistemi implementati in materia, ci sono degli strumenti avanzati di monitoraggio e manutenzione predittiva, fondamentali per prevenire i guasti e gli attacchi.

Il vettore della crescita

La crescita vertiginosa delle telecomunicazioni globali e l’aumento della domanda di connettività ad alta velocità guidano la crescita del settore. I cavi sottomarini sono infatti il pilastro di Internet e trasportano oltre il 95% del traffico dati intercontinentale.

Nell’analisi, più nel dettaglio, si sono sottolineati tre fattori, i vettori della crescita:

Cloud e streaming , nella misura in cui la diffusione dei servizi cloud e delle piattaforme di contenuti digitali comporta l’aumento della domanda di capacità trasmissiva.

, nella misura in cui la diffusione dei servizi cloud e delle piattaforme di contenuti digitali comporta l’aumento della domanda di capacità trasmissiva. IoT , con le connessioni globali che passeranno da 14,82 miliardi nel 2024 a oltre 38,12 miliardi entro il 2028 . Questo insieme sempre più grande di dispositivi interconnessi richiede infrastrutture robuste.

, con le connessioni globali che passeranno da a oltre . Questo insieme sempre più grande di dispositivi interconnessi richiede infrastrutture robuste. 5G, una tecnologia i cui abbonati globali sono passati da 12 milioni nel 2019 a 1 miliardo nel 2024. Diventeranno 4 miliardi nel 2027.

Le nuove rotte geo-economiche della connettività

Insieme al fattore tecnico e tecnologico, il mercato dei cavi è ovviamente uno dei principali scenari della competizione geo-economica globale. Gli USA, la Cina e l’Europa sono tutti grandi investitori nei nuovi collegamenti, con l’obiettivo di garantire autonomia o sovranità digitale e sicurezza strategica.

USA , un mercato che supererà i 13,7 miliardi di dollari entro il 2032 , con un’opportunità assoluta di 9,5 miliardi nel periodo.

, un mercato che supererà i , con un’opportunità assoluta di nel periodo. UK , un Paese che crescerà fino a 2,5 miliardi di dollari , con un incremento di 1,7 miliardi entro il 2032.

, un Paese che crescerà fino a , con un incremento di entro il 2032. Cina, che guiderà il mercato con un valore di 14,8 miliardi di dollari nel 2032, spinta dall’espansione dell’ecosistema digitale e dalla Belt and Road Initiative. Questa iniziativa comprende in effetti progetti di cavi sottomarini per collegare Asia, Europa e Africa.

La definizione e l’apertura di nuove rotte e nuovi punti di approdo non è solo una questione tecnica, ma è una rimodulazione geopolitica e geo-economica dei rapporti di forza. Significa infatti ridisegnare le mappe della connettività globale, creando nuovi rapporti di forza e riducendo antichi rapporti di dipendenza.