A Londra c’è grande preoccupazioni per le operazioni di Mosca, accusata di voler colpire cavi e infrastrutture nel nord.

L’instabilità in Medio Oriente scopre potenzialmente altri fronti, come hanno dimostrato le recenti accuse di John Healey, Segretario di Stato per la Difesa in Uk, contro la Russia.

Mosca, in particolare, avrebbe sruttao i conflitti in corso per provare a condurre un’operazione segreta nella regione marittima dell’Estremo Nord. Proprio qui si trovano rotte marittime fondamentali e soprattutto infrastrutture critiche come i cavi sottomarini.

La Federazione russa proverebbe in tale ottica a rafforzare le proprie proiezioni in Europa. Per questo, come ha spiegato lo stesso Healey, Londra ha dispiegato navi militari per impedire eventuali attacchi da parte dei sottomarini russi. Vettori, che all’inizio di quest’anno hanno trascorso più di un mese nelle acque britanniche e nelle zone circostanti.

I rischi per i cavi europei

Healey, secondo la Reuters, ha affermato che le forze britanniche e gli alleati, tra cui la Norvegia, hanno organizzato una risposta immediata, monitorando e scoraggiando le attività ostili delle navi russe. Ha poi aggiunto: “I sottomarini hanno ormai lasciato la zona e per il momento non vi sono segni di danni alle infrastrutture underwater“.

L’ambasciata russa a Londra non ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Mosca, del resto, ha già negato in precedenza le accuse di coinvolgimento in una serie di incidenti, cinetici e cibernetici, in cui sono stati danneggiati cavi di Paesi europei.

L’apporto degli alleati

Al contempo, lo stesso Segretario della Difesa ha spiegato: “L’operazione russa ha coinvolto un sottomarino d’attacco russo della classe Akula. Con questo, anche due sottomarini specializzati della Direzione principale per la ricerca oceanica, GUGI, di Mosca. Sono progettati per ispezionare le infrastrutture sottomarine in tempo di pace e per sabotarle in caso di conflitto”.

Dopo aver individuato le navi russe che entravano in acque internazionali, la Gran Bretagna ha inviato una fregata, una nave cisterna di supporto e un aereo da pattugliamento marittimo. L’obiettivo era quello di monitorarne i movimenti.

A fianco dell’Uk è intervenuta la Norvegia. Il ministero della Difesa (presieduto attualmente da Tore O. Sandvik) ha infatti dichiarato che le sue Forze Armate hanno dispiegato un aereo da pattugliamento marittimo P-8 e una fregata.

Healey ha poi sottolineato: “Le minacce più gravi sono spesso invisibili e silenziose. E poiché le esigenze in materia di Difesa aumentano, dobbiamo impiegare le nostre risorse nel modo più efficace possibile“.



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