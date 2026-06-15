UE, l’Enisa supporterà l’Ucraina anche in caso di gravi incidenti cyber

15 Giugno 2026

La decisione del Consiglio dell’Unione Europea.

L’Ucraina potrà attivare il supporto d’emergenza dell’UE per rispondere a gravi incidenti di cybersicurezza. Oggi, infatti, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la sua inclusione nella Cybersecurity Reserve comunitaria, secondo quanto ha comunicato la Commissione Europea.

La Riserva gestita dall’Enisa“, sottolinea la Commissione, “mette a disposizione servizi di risposta agli incidenti forniti da operatori privati affidabili“. In questi termini “potrà contribuire a contrastare incidenti informatici significativi o su larga scala“.

All’interno di questo meccanismo non ci sarà l’inserimento – a livello di Paesi che attualmente non sono nell’Unione – solo dell’Ucraina. Due anni fa, in effetti, la Moldavia era già stata inclusa nella Riserva nel 2024 nell’ambito del Cyber Solidarity Act.

ll ruolo dell’Enisa

L’Enisa provvede all’appalto di servizi per la Riserva, valuta le richieste di sostegno presentate dalle autorità di gestione delle crisi informatiche dai Paesi membri e dai CSIRT. In più, risponde alle richieste del CERT-EU per conto delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.

La Riserva di sicurezza informatica dell’UE contribuisce in più a rafforzare la posizione competitiva dell’industria e dei servizi nell’Unione in tutto il settore dell’economia digitale.

In questo senso, l’Enisa ha stabilito varie collaborazioni con le imprese del settore per aumentare la competitività del mercato della cybersicurezza dell’UE.

Virkkunen (Commissione Europea): “La nostra unità è la risorsa più preziosa

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia ha rimarcato il ruolo di Kiev nella Difesa cyber europea.

Ucraina Dati AI

Così Virkkunen: “Accogliendo l’Ucraina nella Cybersecurity Reserve dell’UE, rafforziamo le nostre difese collettive. Inoltre, riaffermiamo il principio di solidarietà che è al centro del futuro digitale dell’Europa. In un momento in cui gli attacchi informatici rappresentano un rischio costante, la nostra unità è la nostra risorsa più preziosa“.

Per approfondire

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp

Novità su Google: per aggiungere Cybersecurity Italia tra le tue fonti preferite, clicca qui
Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Precedente

Related Posts

Gemini usato per creare truffe online, Google fa causa a al gruppo di criminale cinese “Outsider Enterprise”

15 Giugno 2026
Cina Capacità
,

Cybersicurezza, la Cina preoccupa l’Australia: “Aumenteranno le capacità di colpirci”

15 Giugno 2026
Uk Giappone
,

Difesa, nuovo accordo sul tecnologico tra Uk e Giappone. Il punto: “Accelerare lo sviluppo del caccia di nuova generazione”

15 Giugno 2026

Cybersicurezza, per Trump l’AI è un’arma. Ecco perché ha spento Mythos e Fable di Anthropic

15 Giugno 2026

Ultime news

kill-switch
UE Ucraina
Cina Capacità
Uk Giappone
Data Caso
Figure Technology ShinyHunters