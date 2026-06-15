La decisione del Consiglio dell’Unione Europea.

L’Ucraina potrà attivare il supporto d’emergenza dell’UE per rispondere a gravi incidenti di cybersicurezza. Oggi, infatti, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la sua inclusione nella Cybersecurity Reserve comunitaria, secondo quanto ha comunicato la Commissione Europea.

“La Riserva gestita dall’Enisa“, sottolinea la Commissione, “mette a disposizione servizi di risposta agli incidenti forniti da operatori privati affidabili“. In questi termini “potrà contribuire a contrastare incidenti informatici significativi o su larga scala“.

All’interno di questo meccanismo non ci sarà l’inserimento – a livello di Paesi che attualmente non sono nell’Unione – solo dell’Ucraina. Due anni fa, in effetti, la Moldavia era già stata inclusa nella Riserva nel 2024 nell’ambito del Cyber Solidarity Act.

ll ruolo dell’Enisa

L’Enisa provvede all’appalto di servizi per la Riserva, valuta le richieste di sostegno presentate dalle autorità di gestione delle crisi informatiche dai Paesi membri e dai CSIRT. In più, risponde alle richieste del CERT-EU per conto delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.

La Riserva di sicurezza informatica dell’UE contribuisce in più a rafforzare la posizione competitiva dell’industria e dei servizi nell’Unione in tutto il settore dell’economia digitale.

In questo senso, l’Enisa ha stabilito varie collaborazioni con le imprese del settore per aumentare la competitività del mercato della cybersicurezza dell’UE.

Virkkunen (Commissione Europea): “La nostra unità è la risorsa più preziosa“

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia ha rimarcato il ruolo di Kiev nella Difesa cyber europea.

Così Virkkunen: “Accogliendo l’Ucraina nella Cybersecurity Reserve dell’UE, rafforziamo le nostre difese collettive. Inoltre, riaffermiamo il principio di solidarietà che è al centro del futuro digitale dell’Europa. In un momento in cui gli attacchi informatici rappresentano un rischio costante, la nostra unità è la nostra risorsa più preziosa“.

Per approfondire

Leggi EU Cybersecurity Reserve.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp