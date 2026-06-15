Il gruppo Outsider Enterprise avrebbe sfruttato l’AI di Google per produrre siti falsi, messaggi fraudolenti e campagne di phishing contro centinaia di migliaia di americani. Coinvolti anche FBI, AT&T, T-Mobile e Verizon.

Google ha fatto causa a una rete cybercriminale cinese accusata di aver usato Gemini per alimentare campagne di truffe finanziarie online contro centinaia di migliaia di cittadini americani.

Secondo quanto riporta il New York Times, il gruppo, noto come Outsider Enterprise, avrebbe utilizzato l’AI di Google per creare centinaia di siti falsi che imitavano aziende come Google e YouTube, ma anche servizi pubblici e governativi, tra cui il Postal Service americano e il sistema E-ZPass di New York per il pagamento dei pedaggi autostradali.

La collaborazione con FBI e operatori telefonici

La causa è stata depositata presso il tribunale federale del Distretto Sud di New York. Google accusa la rete cinese di aver utilizzato in modo fraudolento la sua tecnologia e il suo marchio, chiedendo al giudice un ordine restrittivo per consentire alla società e alle autorità di bloccare l’infrastruttura della rete.

Per la prima volta, Google ha dichiarato di coordinarsi con l’FBI e con operatori wireless come AT&T, T-Mobile e Verizon per smantellare la rete. L’obiettivo è bloccare siti, messaggi, domini e strumenti usati per colpire gli utenti.

Secondo la società, centinaia di migliaia di persone sarebbero state colpite, in larghissima parte negli Stati Uniti. Google non ha indicato con precisione l’ammontare dei danni, ma parla di perdite nell’ordine di milioni di dollari.

Come funzionava la rete

Secondo la denuncia, Outsider Enterprise avrebbe coordinato le attività attraverso Telegram, dove i membri del gruppo si scambiavano consigli, strumenti e kit software per produrre truffe su larga scala.

L’uso dell’intelligenza artificiale avrebbe reso più veloce e più semplice la produzione di siti falsi e messaggi fraudolenti. Google sostiene che il gruppo abbia creato 131 kit software capaci di generare migliaia di pagine web contraffatte.

In sole due settimane di maggio, la rete avrebbe inviato 2,5 milioni di messaggi a utenti Android, contenenti link verso 9mila siti falsi. Google ha inoltre collegato al gruppo oltre un milione di indirizzi internet fraudolenti.

Il ruolo dell’AI nelle truffe

Il caso mostra come l’intelligenza artificiale stia cambiando anche il cybercrime. Secondo Google e le autorità americane, le truffe potenziate dall’AI stanno crescendo più rapidamente rispetto ad altre forme di phishing e frode online.

L’AI consente ai criminali di creare testi più credibili, siti più realistici, campagne più personalizzate e infrastrutture fraudolente su scala molto più ampia. Il risultato è un phishing meno riconoscibile e più difficile da intercettare per gli utenti.

“Gli attori criminali usano sempre più l’AI per rendere frodi come questa più convincenti e più difficili da rilevare”, ha dichiarato Brett Leatherman, assistant director della Cyber Division dell’FBI.

Perdite miliardarie

Secondo i recenti dati dell’FBI, lo scorso anno i cybercriminali hanno sottratto agli americani quasi 21 miliardi di dollari. Di questi, circa 893 milioni di dollari sarebbero collegati a truffe che hanno coinvolto l’uso dell’intelligenza artificiale.

Il dato spiega perché Google stia cercando di intervenire prima che il fenomeno aumenti ulteriormente. La società ha avvertito che l’AI ha potenziato il problema delle truffe online e che il rischio è una crescita rapida delle frodi basate su Gemini e altri strumenti generativi.