La Polizia Postale ha diffuso un allarme per una nuova truffa che sfrutta l’acquisto online di biglietti per eventi musicali.

Un concerto sold out, ma apparentemente dopo una lunga ricerca si riesce a trovare un biglietto. “Ecco, potrebbe trattarsi di una truffa“, il monito della Polizia Postale.

I cybercriminali, sottolinea la Polizia, “conoscono bene l’entusiasmo di aver trovato un biglietto per un evento molto richiesto, spesso dopo ore di attesa sui siti ufficiali“. In linea con queste situazioni, “sfruttano la fretta di concludere l’acquisto per indurti a effettuare velocemente il pagamento senza valutare i rischi“.

Le truffe più comuni utilizzano spesso falsi siti, che riproducono grafica e contenuti di note piattaforme di vendita, oppure profili hackerati. In questo caso, la proposta è quella del cosiddetto secondary ticketing, ossia l’acquisto di biglietti per eventi esauriti al prezzo originale.

I consigli della Polizia Postale per proteggersi

Per conquistare la fiducia delle vittime, spiega ancora la Polizia Postale, i truffatori esibiscono documenti d’identità rubati e inviano PDF modificati di biglietti autentici. Spesso questi presentano dei codici già utilizzati e quindi non validi all’ingresso.

Si tratta dell’ennesima frode che sfrutta o che comunque impiega informazioni sensibili, anche in relazione a forme di pagamento digitale.

Da questo punto di vista, nella misura in cui per gli utenti la truffa è particolarmente minacciosa la Polizia Postale ha fornito dei consigli. Vale a dire:

acquistare i biglietti esclusivamente attraverso canali di vendita ufficiali.

Diffidare dei venditori privati contattati tramite social network o piattaforme non autorizzate.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito. Qui si potranno trovare tutte le indicazioni e i consigli per gli utenti, anche di carattere più generale.

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