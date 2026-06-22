“Phishing, truffa dei solleciti di pagamento per presunte sanzioni non saldate”, l’allarme della Polizia Postale. Come proteggersi

22 Giugno 2026

Nuovo allarme della Polizia Postale per una nuova campagna di phishing che sfrutta false notifiche di sanzioni non saldate.

Attenzione alle nuove campagne di phishing che sfruttano in modo fraudolento il nome di alcuni servizi di notifica digitale per l’invio di comunicazioni a valore legale per presunte sanzioni non saldate“. Così la Polizia Postale nel suo ultimo allarme.

I messaggi“, scrive ancora la Polizia, “si presentano come avvisi di pagamento relativi a sanzioni stradali non saldate“. Il rischio si ritrova proprio nella struttura della comunicazione. Questa, infatti, impiega un linguaggio formale. Le comunicazioni includono dettagli apparentemente credibili. In particolare:

  • targhe.
  • Numeri di pratica.

Lo scopo è quello di indurre il destinatario a effettuare pagamenti su siti web fraudolenti che imitano piattaforme di pagamento sicure.

I consigli della Polizia Postale per tutelarsi

Da questo punto di vista, nella misura in cui per gli utenti la truffa è particolarmente minacciosa, come altre di questo tipo, la Polizia Postale ha fornito una serie di consigli. Alla base, si pone la necessità di “prestare la massima attenzione“. Si tratta di una serie di azioni, che possono alzare i livelli di protezione, aiutando a cautelarsi. Nel dettaglio:

  • verificare sempre la URL del sito prima di inserire i dati della carta di credito.
  • Diffidare di richieste di pagamento caratterizzate da toni urgenti o minacciosi.
  • Non cliccare su link sospetti comunicati tramite e-mail e messaggi.
  • In caso di dubbio, verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali.
Raccoon Infostealer

Tali messaggi appaiono fuorvianti, con una struttura che non consente all’utente di accorgersi tempestivamente dei rischi che sta correndo.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito. Qui si potranno trovare tutte le indicazioni e i consigli per gli utenti, anche di carattere più generale.

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