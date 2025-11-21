Giovedì 27 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, si terrà presso la sede IBM in Via Luigi Stipa 150, Roma Fiera l’evento a porte chiuse “Threat Management e AI: la nuova frontiera della Cybersecurity aziendale”.
Agenda
10.00 Registrazione
Introduzione e Moderazione:
- Luigi Garofalo, Direttore Responsabile, Cybersecurity Italia
10.30 Benvenuto a cura di:
- Cristiano Tito – Cybersecurity Services Portfolio Lead, IBM Italia
- Michele Lamartina, Country Manager Italy, Greece, Cyprus and Malta, Palo Alto Networks
10.40 “Platformization and AI: Security that moves with your business”
- Vincenzo Conti – Cybersecurity Strategic Sales Lead, IBM Italia
11.05 “PANW Portfolio Evolution: Threat Management revolution, Security for AI, Secure Browser”
- Umberto Pirovano, Sr Manager, Technical Solutions, Palo Alto Networks
11.30 Coffee Break
11.50 “Use Cases – Palo Alto Networks: The SOC of the future, Securing AI Application Adoption, Secure Browser in action”
- Edoardo Rosario Garofano – Cloud & Infrastructure Security Competence Lead
- Eleonora Baviera, Cortex District Sales Manager – Iberia, Italy and Greece
- Umberto Pirovano, Sr Manager, Technical Solutions, Palo Alto Networks
- Stefano Alei, SASE Sales Specialist, Palo Alto Networks
12.40 Q&A
13.00 Business Lunch
Si ricorda che il workshop è a numero chiuso per un numero limitato di posti.
Sarà disponibile il servizio navetta per i partecipanti con partenza dalla stazione di Roma Termini alle ore 9:00.