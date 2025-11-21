Threat Management e AI: la nuova frontiera della Cybersecurity aziendale. Partecipa al workshop a porte chiuse

21 Novembre 2025
,

Giovedì 27 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, si terrà presso la sede IBM in Via Luigi Stipa 150, Roma Fiera l’evento a porte chiuse “Threat Management e AI: la nuova frontiera della Cybersecurity aziendale”.

Agenda

10.00 Registrazione

Introduzione e Moderazione: 

  • Luigi GarofaloDirettore Responsabile, Cybersecurity Italia

10.30 Benvenuto a cura di:

  • Cristiano Tito – Cybersecurity Services Portfolio Lead, IBM Italia
  • Michele Lamartina, Country Manager Italy, Greece, Cyprus and Malta, Palo Alto Networks

10.40 “Platformization and AI: Security that moves with your business”

  • Vincenzo Conti – Cybersecurity Strategic Sales Lead, IBM Italia

11.05 “PANW Portfolio Evolution: Threat Management revolution, Security for AI, Secure Browser”

  • Umberto Pirovano, Sr Manager, Technical Solutions, Palo Alto Networks

11.30 Coffee Break

11.50 “Use Cases – Palo Alto Networks: The SOC of the future, Securing AI Application Adoption, Secure Browser in action”

  • Edoardo Rosario Garofano – Cloud & Infrastructure  Security Competence Lead
  • Eleonora Baviera, Cortex District Sales Manager – Iberia, Italy and Greece
  • Umberto Pirovano, Sr Manager, Technical Solutions, Palo Alto Networks
  • Stefano Alei, SASE Sales Specialist, Palo Alto Networks

12.40 Q&A

13.00 Business Lunch

Si ricorda che il workshop è a numero chiuso per un numero limitato di posti.

Sarà disponibile il servizio navetta per i partecipanti con partenza dalla stazione di Roma Termini alle ore 9:00.

Per inviare la richiesta di partecipazione clicca qui.

