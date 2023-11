Formazione, al via gli eventi di presentazione di “The Big Game”

Tre gli appuntamenti previsti: venerdì 17 novembre (18:00-19:00), lunedì 27 novembre (17:00-18:00) e lunedì 11 dicembre (18:00-19:00) sulla pagina Facebook Cybersecurity National Lab.

Il Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) vi invita alle dirette Facebook di presentazione di “The Big Game”, la filiera gratuita di formazione e gioco sulla cybersicurezza, rivolta a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane.

Gli eventi di presentazione sono rivolti a dirigenti scolastici, insegnanti, animatori digitali e membri del team innovazione delle scuole superiori, ma anche a genitori e studenti interessati al mondo della sicurezza informatica.

Tre gli appuntamenti previsti: venerdì 17 novembre (18:00-19:00), lunedì 27 novembre (17:00-18:00) e lunedì 11 dicembre (18:00-19:00).

I webinar si svolgeranno indiretta sulla pagina Facebook Cybersecurity National Lab: https://www.facebook.com/cybersecnatlab

I tre webinar saranno l’occasione per conoscere da vicino i programmi di formazione del Lab, in particolare CyberTrials e OliCyber.IT, per cui sono già aperte le iscrizioni alle prossime edizioni.

Questo il programma delle dirette Facebook:

Introduzione

Paolo Atzeni, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

Paolo Atzeni, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) Perché una filiera del gioco

Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab

Paolo Prinetto, Direttore Cybersecurity National Lab Le Olimpiadi Italiane della Cybersicurezza

Gaspare Ferraro, Coordinatore OliCyber.IT

Gaspare Ferraro, Coordinatore OliCyber.IT Vivere “The Big Game” da insegnante

Interventi di professori e professoresse che hanno già partecipato a “The Big Game” con gli studenti e le studentesse dei loro istituti

Interventi di professori e professoresse che hanno già partecipato a “The Big Game” con gli studenti e le studentesse dei loro istituti CyberTrials: la cybersecurity è un gioco da ragazze

Sonia Montegiove, coordinatrice Cybertrials

Sonia Montegiove, coordinatrice Cybertrials Vivere CyberTrials

L’esperienza di CyberTrials raccontata dalle studentesse che hanno partecipato alle scorse edizioni

L’esperienza di CyberTrials raccontata dalle studentesse che hanno partecipato alle scorse edizioni Vivere OliCyber.IT

L’esperienza di OliCyber.IT raccontata dai partecipanti alle scorse edizioni

L’esperienza di OliCyber.IT raccontata dai partecipanti alle scorse edizioni Q&A

In allegato una scheda sintetica di approfondimento sulle iniziative ricomprese in “The Big Game” che coinvolge le scuole della rete CyberHighSchools del Laboratorio.

Il programma CyberHighSchools mira ad attivare una rete tra gli istituti superiori di II grado, finalizzata alla crescita di una community di professori sempre più consapevoli delle tematiche relative alla cybersicurezza. Aderendo al programma, la scuola entra a far parte di una rete di scuole “federate” con il Cybersecurity National Lab ed è automaticamente considerata come partecipante anche a tutti i programmi della filiera The Big Game.

I professori delle scuole federate possono, in modo completamente gratuito sia partecipare a corsi mirati di introduzione e/o approfondimento su tematiche di cybersicurezza sia accedere a un ampio e approfondito materiale didattico.