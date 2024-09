La squadra sarà presentata ufficialmente venerdì 13 settembre alle ore 15.00, presso l’Aula Magna Cappella Guinigi nella sede della Scuola Alti Studi IMT di Lucca. Segui la diretta streaming

A un mese esatto dall’inizio dell’European Cybersecurity Challenge (ECSC), in programma a Torino dal 7 all’11 ottobre 2024, la nazionale italiana di cyber defender, TeamItaly, si è riunita a Lucca per prepararsi in vista della competizione europea dedicata alla cybersicurezza.

La rosa dei convocati è composta da 20 membri, 10 senior: Marco Meinardi, Andrea Maugeri, Lorenzo Leonardini, Leandro Pagano, Gennaro Pierro, Lorenzo Siriu, Dario Petrillo, Sofia Rita Tocco, Daniele Mammone, Kristjan Tarantelli; e 10 membri junior: Alessandro Zanier, Gabriel Prostitis, Jacopo Di Pumpo, Salvatore Abello, Francesco Lugli, Antonio Polignano, Carlo Collodel, Marco Pellero, Alessio Ghidini, Diego Oliva.

La squadra, per il quinto anno consecutivo, sarà allenata dal coach Mario Polino – già allenatore del TeamEurope, la squadra europea di cyber defender – e supervisionata da Emilio Coppa.

Nel team dei preparatori atletici anche: Lorenzo Pisu e Davide Maiorca dall’Università di Cagliari, Leonardo Nodari già membro del TeamItaly nel 2018, Gabriele Di Gregorio dottorando al Politecnico di Milano e Jacopo Ferrigno security engineer e membro del team mHACKeroni.

I convocati hanno sviluppato tutti le proprie esperienze nel campo dell’hacking etico all’interno dei percorsi offerti da “The Big Game”, la filiera di formazione gratuita e gaming organizzata dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) e rivolta ai giovani dai 14 ai 24 anni che intendono acquisire competenze e conoscenze in ambito cyber. I partecipanti hanno infatti preso parte alle diverse edizioni di CyberChallenge.IT e OliCyber.IT, Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza.

Il ritiro a Lucca prevede momenti di formazione e simulazioni della gara a squadre che la nazionale affronterà durante i campionati europei. Al termine della settimana verranno infatti selezionati coloro che gareggeranno all’European Cybersecurity Challenge, in competizione con team provenienti da tutta Europa.

Le attività del TeamItaly sono sostenute dagli Sponsor Platinum: Cisco Italia (anche sponsor tecnico) e Pirelli, e patrocinate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

“Il bootcamp è pensato per creare sinergia tra i membri della squadra e per far crescere dal punto di vista tecnico i partecipanti più giovani, in modo che siano pronti a subentrare ai giocatori senior”, racconta l’allenatore Mario Polino. “Quest’anno abbiamo alzato la difficoltà tecnica del challenge di selezione, così da garantire una preparazione ancora più adeguata a una competizione internazionale”.

La squadra sarà presentata ufficialmente venerdì 13 settembre alle ore 15.00, presso l’Aula Magna Cappella Guinigi nella sede della Scuola Alti Studi IMT Lucca in Piazza S. Francesco 19.

Alla conferenza stampa di presentazione della Nazionale, moderata da Arturo Di Corinto, Capo Divisione della Comunicazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), interverranno: Mirco Tribastone, Prorettore vicario e Prorettore alla Didattica e ai Servizi Informativi della Scuola Alti Studi IMT; Liviana Lotti, Vice Capo Servizio Programmi industriali, tecnologici e di Ricerca dell’ACN, Alessandro Armando, nuovo direttore del Cybersecurity National Lab, Gaspare Ferraro e Paolo Prinetto, Co-chair di ECSC 24.

“TeamItaly è il punto di arrivo di un ambizioso percorso di formazione e addestramento che ha consentito al Cybersecurity National Lab di introdurre e formare alla cybersicurezza migliaia di ragazzi e ragazze”, ha dichiarato Alessandro Armando, nuovo direttore del Lab. “I risultati conseguiti dal TeamItaly ripagano gli sforzi compiuti e confermano la bontà della strada intrapresa”.

L’European Cybersecurity Challenge 2024

La conferenza stampa del TeamItaly sarà la prima occasione per presentare pubblicamente anche la nona edizione dell’European Cybersecurity Challenge (ECSC), organizzata dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), in collaborazione quest’anno con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) e il Cybersecurity National Lab del CINI e con il patrocinio del Comune di Torino.

I campionati europei di cybersecurity si svolgeranno presso le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino dal 7 all’11 ottobre 2024.

Le squadre partecipanti – composte da 10 giocatori tra i 14 e i 25 anni – si sfideranno in una due giorni di competizioni di cybersicurezza con rappresentanze da oltre 40 paesi tra nazioni dell’unione europea, dall’America, dall’Asia e dall’Oceania.

A rappresentare l’Italia ci sarà proprio il TeamItaly che nelle scorse edizioni della competizione ha conquistato la medaglia d’argento nel 2019 e due medaglie di bronzo nelle edizioni del 2017 e del 2021.

“L’evento di Torino a ottobre”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi, “è la conclusione di un lungo percorso che ha rappresentato per tanti giovani un’opportunità unica per addestrare il proprio talento. L’European Cybersecurity Challenge non è solo un gioco, ma è una finestra aperta sul futuro e schiude, soprattutto possibili orizzonti professionali. Questi giovani talenti, domani, potranno infatti, essere fondamentali nella protezione delle nostre infrastrutture digitali, dimostrando come sia importante investire sulla preparazione tecnica delle nuove generazioni.

Dobbiamo capire che dalla sicurezza informatica dipende la qualità della nostra vita, la sicurezza delle nostre famiglie, dei nostri risparmi, dei nostri processi produttivi, la competitività delle nostre imprese e, non ultima, la continuità delle nostre strutture sanitarie. Dalla robustezza dell’ecosistema digitale nazionale dipende infatti la qualità della proiezione del nostro Paese nell’arena politica ed economica internazionale”.

