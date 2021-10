“Sviluppo e competitività con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”, il 22 ottobre l’evento

Il 22 ottobre dalle 9 si terrà la conferenza “Sviluppo e competitività con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale” organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), presso la Sala Zuccari in Palazzo Giustiniani, sita in Via della Dogana Vecchia 29.

All’inizio dell’evento, dopo i saluti del Presidente ANGI Gabriele Ferrieri, Carlo Prosperi, del Comitato Scientifico ANGI, presenterà il position paper elaborato dall’Associazione sulla cybersecurity.

I tre panel, grazie all’intervento di illustri ospiti del mondo istituzionale, privato ed accademico, analizzeranno gli scenari presenti e futuri riguardanti la sicurezza cibernetica, con particolare attenzione per le sfide che attendono l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Partner tecnico dell’evento è lo studio SMA Legal.

Il primo panel (ore 10-10:30) approfondirà le sfide dell’Agenzia, con gli importanti interventi del Direttore ACN Roberto Baldoni e del Presidente del Copasir Senatore Adolfo Urso. A moderare sarà Francesco Bechis, giornalista di Formiche.net.

Successivamente (ore 10:30-11) sarà analizzato il caso studio dell’azienda Leonardo: ad intervenire sarà il Responsabile Cybersecurity Leonardo Tommaso Profeta.

Il secondo panel (ore 11-11:45) discuterà dello stato della sicurezza cibernetica in Italia e in Europa. Interverranno Eugenio Santagata, CEO Telsy; Maurizio Mensi, docente di diritto dell’economia alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione; Luca Tagliaretti, Deputy Director EULisa; l’On. Federico Mollicone, Responsabile Innovazione Fratelli d’Italia. Moderatore l’Avv. Piersante Morandini.

Il terzo panel (ore 12-13) riguarderà il futuro della sicurezza cibernetica. Il gruppo di esperti sarà formato da Salvatore Santangelo, saggista e docente universitario presso l’Università di Tor Vergata; Robert Hassan, presidente Cyber Area; Andrea Chiappetta, Docente di data, algorithms and Identities presso l’Università Niccolò Cusano; Stefano Mele, Avvocato e Partner presso Gianni & Origoni, Responsabile del Dipartimento Cybersecurity; Marco Villa, COO Technip Energies; Claudia Pollio, External relations & regulatory affairs Director Linkem. A moderare Carlo Prosperi, del Comitato Scientifico ANGI.

I giornalisti devono accreditarsi, inviando una e-mail: carlo.prosperi@camera.it

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web TV del Senato della Repubblica.