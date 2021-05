Streaming illegale, 1 milione e mezzo di utenti oscurati (Videonews)

45 indagati. Il milione e mezzo di utenti pagava 10 euro al mese producendo per la criminalità 15 milioni al mese, causando così un ben superiore mancato introito per i fornitori di servizi televisivi a pagamento. E un danno anche alle loro squadre del cuore. La pirateria uccide il calcio e mette a rischio tutta l’industria creativa.

Maxi Operazione della Polizia Postale contro lo streaming illegale. Oscurati 1 milione e mezzo di utenti con abbonamenti illegali. Azzerato l’80% del flusso illegale delle IP TV in Italia. 45 indagati per associazione per delinquere finalizzato all’accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell’ingegno. Un giro di affari illegale per milioni di euro in danno di Sky, DAZN, Mediaset, Netflix e altri.