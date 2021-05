Stato di Internet 2021 – Security: phishing for finance

Akamai ha pubblicato il security report sullo Stato di Internet: “Il phishing nel settore finanziario“. La ricerca fornisce un’analisi del traffico degli attacchi di credential stuffing e alle applicazioni web sferrati contro i servizi finanziari a livello globale, rivelando un notevole aumento delle superfici di attacco su base annua dal 2019 al 2020.

Il 2020 è stato un altro anno da record per il numero di attacchi informatici sferrati contro il settore finanziario. Gli attacchi di credential stuffing sono aumentati del 45%, mentre SQL Injection e LFI (Local File Inclusion) hanno continuato a crescere come gli attacchi web più comuni. Insieme ad una crescita complessiva nel numero di incidenti, il 2020 ha raggiunto nuovi picchi giornalieri, con una punta di 63 milioni di attacchi sferrati in un solo giorno a novembre. Inoltre, abbiamo assistito all’aumento dei kit di phishing, che hanno introdotto un approccio completamente nuovo per gli hacker. Nel nostro ultimo rapporto, in collaborazione con WMC Global, presentiamo un’analisi approfondita sullo stato attuale delle minacce informatiche sferrate contro i servizi finanziari.

