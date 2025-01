Starlink, Mocerino: “Il problema non è la connettività, ma la il controllo estero dei dati”

Il presidente di Netgroup a SkyTg24: “Il problema non è tanto la tecnologia satellitare, ma il fatto che le piattaforme che custodiscono i nostri dati e le nostre comunicazioni siano controllate da attori esterni”.

“La vera questione non riguarda i satelliti in sé, ma la totale dipendenza dell’Europa dalle piattaforme estere che gestiscono i nostri dati. La geopolitica della tecnologia è un rischio crescente: se non invertiamo la rotta, rischiamo di rimanere intrappolati sotto il controllo di superpotenze come Stati Uniti, Cinae India”. Lo ha dichiarato Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup, durante la sua partecipazione al programma TimeLine su SkyTg24 sul tema Starlink dopo l’annuncio di Elon Musk che si è detto pronto “a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata”.

Secondo Mocerino, il problema non è tanto la tecnologia satellitare, ma il fatto che le piattaforme che custodiscono i nostri dati e le nostre comunicazioni siano controllate da attori esterni. “In un contesto di conflitto o di tensioni geopolitiche, la gestione dei datida parte di entità straniere potrebbe compromettere la nostra sicurezza nazionale e limitare la nostra autonomia digitale. Ecco perché è fondamentale che l`Europa sviluppi infrastrutture autonome per la gestione dei dati”, ha aggiunto.

Mocerino ha sottolineato come l`Europa sia ancora in ritardo nel costruire le proprie piattaforme cloud e i propri sistemi per la protezione dei dati. “La recente crisi causata dal cybercrash di Microsoft ci ha mostrato come una singola azienda possa paralizzare per ore l`intero ecosistema digitale mondiale. Questo è un chiaro segno che la concentrazione della gestione dei dati nelle mani di pochi attori privati e statali esterni è pericolosa. Se vogliamo proteggere i nostri dati e difendere la nostra sovranità, dobbiamo prendere in mano la progettazione e la gestione delle infrastrutture che trattano i dati sensibili. Non possiamo più permetterci di essere dipendenti da piattaforme che non rispondono agli interessi europei”, ha concluso Mocerino.