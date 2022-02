Tutta l’industry della cybersicurezza è in fermento e prova ne è l’aumento consistente di fusioni e acquisizioni, che nel 2021 ha raggiunto un volume di spesa di 77,5 miliardi di dollari …

Negli ultimi due anni si è assistito ad un aumento sensibile della spesa in cybersicurezza in tutto il mondo. In particolare, gli investimenti in startup innovative sono stati pari a 29,5 miliardi di dollari, con un incremento del +145% sull’anno precedente.

La cifra complessiva è risultata più alta dei due anni precedenti messi assieme, grazie all’avvio di oltre 1.000 operazioni, di cui 84 superiori a 100 milioni di dollari.

Come esempi, techcrunch.com ha riportato il round di investimenti di Dragos, startup di cybersecurity industriale, pari a 200 milioni di dollari; l’aumento di 140 milioni di dollari prima dell’IPO di Claroty; i 543 milioni di dollari raccolti dalla società di autenticazione in rete (senza password) Transmit Security.

Ma c’è anche l’israeliana Sternum, che ha raccolto 27 milioni di dollari, Censys più di 35 milioni di dollari, JupiterOne circa 19 milioni di dollari.

La pandemia di Covid-19, la conseguente fase di blocco e restrizioni che ha coinvolto anche il mondo del lavoro e dell’istruzione, con il boom delle piattaforme online per il lavoro e lo studio da remoto, hanno da un lato favorito la grande affermazione delle tecnologie digitali in ogni settore della nostra società, ma dall’altro anche la domanda di maggiore sicurezza informatica a tutti i livelli.

Prova ne è anche l’aumento consistente di fusioni e acquisizioni tra imprese della cybersicurezza, che nel 2021 ha raggiunto un volume di spesa di 77,5 miliardi di dollari relativo a 286 transazioni, triplicando il dato dell’anno maturato l’anno prima, 19,7 miliardi di dollari per 178 operazioni.

Almeno 12 di queste transazioni sono state superiori al miliardo di dollari, tra cui l’acquisizione di McAfee da parte di Advent per 14,1 miliardi di dollari, quella di Proofprint da parte di Thoma Bravo per 12,3 miliardi di dollari e la fusione da 8 miliardi di dollari tra Avast e NortonLifeLock.