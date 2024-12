Space & Underwater, Musumeci: “Saremo i primi in Europa ad esserci dotati di questo strumento legislativo”

Si è svolta oggi a Roma presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” la prima edizione della Conferenza internazionale dedicata ai domìni Spazio e Subacqueo, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia.

“Stiamo lavorando ad un ddl per regolamentare la dimensione sottomarina e l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In Italia e all’estero si discute sempre più della dimensione sottomarina, un segnale che abbiamo colto come Governo, perché il mare è tornato al centro dell’agenda di Governo. Il Presidente del Consiglio ha voluto un’apposita delega per le politiche del mare. Dobbiamo arrivare puntuali con l’appuntamento storico con il dominio subacqueo. Una dimensione sempre più affollata dal punto di vista militare che va tutelato anche per renderlo aperto ad altre applicazioni, civili, scientifiche ed economiche”.

Lo ha detto Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, durante la prima edizione di “Space & Underwater”, la Conferenza internazionale sui domìni Spazio e Subacqueo. “Il ddl prevede una serie di norme e una trentina di articoli e in particolare prevede l’istituzione dell’Agenzia che si dovrà allineare al Polo subacqueo di La Spezia, con cui disciplinare tutte le attività“, ha aggiunto. “Nel subacqueo passa la totalità delle comunicazioni elettroniche e quindi è necessario mantenere alto il livello di sicurezza. Metteremo attorno ad un tavolo 12 ministeri per trovare una sintesi sui temi che di volta in volta affrontiamo. Oggi si coopera e si affrontano tutti i temi relativi a questo dominio trovando di volta in volta un’intesa. Il nostro Paese è arrivato puntuale a questo appuntamento storico. Serve una strategia comune con l’Europa per stabilire come affrontare il tema strategico della gestione del dominio subacqueo. In Italia avremo una legge apposita entro pochi mesi per combattere una battaglia d’avanguardia, perché saremo i primi in Europa ad esserci dotati di questo strumento legislativo”, ha concluso.