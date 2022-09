“Creare sistemi di collaborazione diretta con le Istituzioni, come la prestigiosa Scuola Normale Superiore, consente alla Polizia di Stato di contrastare quei reati che, pur essendo commessi sul web, producono effetti diretti nella realtà, incidendo sulla sicurezza pubblica”, ha dichiarato il Vicario del Questore di Pisa, Rodolfo Ruperti.

Al via il Protocollo d’intesa tra Polizia Postale e la Scuola normale Superiore di Pisa, volto alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che possono essere compiuti sui sistemi informativi e le infrastrutture tecnologiche in uso alla Scuola.

Il protocollo, firmato stamattina dal Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Luigi Ambrosio e il Dirigente del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana, Dott.ssa Lorena La Spina, prevede l’adozione di procedure condivise di intervento, il tempestivo scambio di informazioni utili e la programmazione di incontri formativi, anche con finalità di carattere preventivo.

L’accordo prevede anche la realizzazione di eventuali tecnologie per incrementare i livelli di prevenzione e contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi gestiti dalla Scuola Normale.

Il documento è stato firmato alla presenza del Vicario del Questore di Pisa, Rodolfo Ruperti, che ha così commentato l’iniziativa: “La connessione tra realtà fattuale e mondo virtuale è diventata una caratteristica essenziale della nostra realtà e il costante impegno profuso ormai da anni dalla Polizia di Stato è incentrato anche sulla sicurezza del web. Creare sistemi di collaborazione diretta con le Istituzioni, come la prestigiosa Scuola Normale Superiore, consente alla Polizia di Stato di contrastare quei reati che, pur essendo commessi sul web, producono effetti diretti nella realtà, incidendo sulla sicurezza pubblica”.

“La cybersecurity rappresenta ormai un elemento imprescindibile della nostra vita quotidiana: in quanto pubblica amministrazione, riteniamo necessario attuare ogni forma possibile per prevenire e contrastare reati informatici a nostro danno, cioè a danno della collettività – ha commentato Ambrosio -. Questa collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, una volta individuati gli strumenti idonei per attuarne gli intenti, credo che rafforzerà significativamente il livello della sicurezza informatica della Scuola Normale”.

Come sottolinea la Dott.ssa La Spina: “L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle numerose attività in cui la Polizia postale e delle comunicazioni è quotidianamente impegnata con l’obiettivo di potenziare la risposta a fronte di eventi critici, anche di carattere emergenziale, che possono incidere negativamente sulla regolarità dei servizi di telecomunicazione, pregiudicando i sistemi informatici e le reti telematiche individuati come “infrastrutture sensibili di interesse pubblico”. Solo creando forme sempre più strutturate di collaborazione tra i diversi attori in gioco e valorizzando i contributi reciproci, nell’ottica di una sicurezza intrinsecamente partecipata, possiamo sperare di migliorare il livello di resilienza nelle difese digitali, in continua e rapida espansione. Siamo oggi particolarmente lieti del risultato raggiunto: quello con la Scuola Normale di Pisa è il primo Protocollo sottoscritto con un Ateneo in ambito regionale”.