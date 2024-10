Shafran (XM Cyber): “Il 2025 sarà un anno pieno di sfide informatiche senza precedenti”

Menachem Shafran, SVP Strategy and Innovation XM Cyber: “Miriamo a cambiare il paradigma in cui gli aggressori hanno il sopravvento e a fornire ai difensori le capacità per correggere più rapidamente le esposizioni ad alto impatto per ridurre i rischi”.

Per Menachem Shafran, SVP Strategy and Innovation XM Cyber: “Cybertech Europe è un’opportunità per i professionisti cyber provenienti dall’Europa e dal resto del mondo per discutere sulle più grandi sfide informatiche che stiamo vivendo.

Noi di XM Cyber ​​miriamo a cambiare il paradigma in cui gli aggressori hanno il sopravvento e a fornire ai difensori le capacità per correggere più rapidamente le esposizioni ad alto impatto per ridurre i rischi.

Il 2025 promette di essere un anno pieno di sfide informatiche senza precedenti e i difensori devono essere preparati in modo ottimale per questo panorama in evoluzione. Le lezioni apprese al Cybertech Europe aiuteranno sicuramente tutti noi a proiettarci verso l’obiettivo di un domani più sicuro”, ha concluso.