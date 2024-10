Sebastiani (Leonardo): “AI fondamentale per rispondere all’evoluzione della minaccia cyber”

Aldo Sebastiani, SVP Global CyberSec Center, Leonardo,“con la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale, fondamentale per rispondere alla rapida evoluzione delle minacce informatiche, diventa cruciale garantire la protezione della cybersicurezza degli stessi algoritmi di AI”.

Leonardo parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

Per Aldo Sebastiani, SVP Global CyberSec Center, Leonardo,“con la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale, fondamentale per rispondere alla rapida evoluzione delle minacce informatiche, diventa cruciale garantire la protezione della cybersicurezza degli stessi algoritmi di AI. Stiamo infatti affrontando – spiega Sebastiani – una nuova generazione di attacchi, come ad esempio il data poisoning e l’evasion, che puntano a compromettere l’efficacia degli algoritmi”.

“Il Global CyberSec Center di Leonardo, ha concluso, opera come Trusted e Mission Critical provider, fornendo soluzioni e servizi per garantire un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale affinché continui a essere un catalizzatore di innovazione e sviluppo.”