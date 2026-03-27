Russia, arrestato il proprietario del forum cyber criminale LeakBase

Lanciato nel 2021, LeakBase ospitava un archivio di database hackerati che includeva centinaia di milioni di informazioni.

La Russia ha arrestato “il presunto proprietario” di LeakBase, uno dei più importanti forum cyber criminali. Secondo le autorità di Mosca era residente a Taganrog, una città costiera nel sud della Federazione russa. L’archivio è ben noto alle cronache e agli addetti ai lavori perché è ricco di dati esfiltrati ed è dedicato alla condivisione di strumenti di hacking e password.

Lanciato nel 2021, LeakBase ospitava un insieme di database hackerati. Tra i file si trovavano centinaia di milioni di nomi utente e password, informazioni su conti bancari e codici di routing, nonché numeri di carte di credito.

L’operazione russa e soprattutto le attività di intelligence connesse restano comunque controverse, in quanto LeakBase era nel mirino del Dipartimento di Giustizia Usa e dell’Europol.

“Uno dei più grandi forum online al mondo per i criminali informatici”

Il Dipartimento di Giustizia degli Usa (DOJ) ha classificato LeakBase come “uno dei più grandi forum online al mondo per i criminali informatici dedicato alla condivisione di strumenti di hacking e password“. All’inizio di questo mese, le autorità statunitensi ed Europol hanno annunciato di aver chiuso il suo sito ufficiale.

Così come hanno annunciato di aver sequestrato database contenente oltre 142mila membri e 215mila messaggi.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’operazione internazionale contro LeakBase ha coinvolto Forze dell’ordine di 14 Paesi. La stessa, ha dato esecuzione da mandati di perquisizione, arresti e interrogatori in Australia, Belgio, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito e Usa.

In totale ci sono stati 13 arresti, 32 perquisizioni e interrogatori di 33 indagati. Si aggiunga il sequestro dell’intero database del forum.

Tuttavia, sull’arresto in Russia del presunto proprietario, la portavoce di Europol Claire Georges ha spiegato a TechCrunch che non c’è stata alcuna cooperazione. “Non collaboriamo con le autorità russe e non siamo stati coinvolti nell’arresto segnalato”, ha sottolineato Georges.

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