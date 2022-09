La videointervista a Valentina Cavicchioni (Engineering) che spiega i vantaggi sia del metodo “cybersecurity everywhere” sia della cybersecurity awareness.

La videointervista a Valentina Cavicchioni, executive director sales & solutions – digital & technology del Gruppo Engineering, in particolare si occupa anche di uno dei principali pillar: la cybersecurity. Cavicchioni spiega i vantaggi sia del metodo “cybersecurity everywhere” sia della cybersecurity awareness. Engineering garantisce alle PA e alle aziende anche la cyber-resilienza, come ha ricordato il suo ceo Maximo Ibarra, soprattutto attraverso Cybertech, società del Gruppo specializzata in cybersecurity e guidata da Fabio Momola.

Cybertech ha organizzato a Roma il 10 novembre il workshop “Le frontiere della Cybersecurity: Intelligence & Automation Driven SOC”, per presentare il suo Security Operation Center, basato sull’Intelligenza Artificiale.

