Maximo Ibarra, CEO e General Manager di ‘Engineering’, Gruppo a cui appartiene anche la società italiana ‘Cybertech’, intervistato da ‘Avvenire’: “Le competenze tecnologiche e le nostre conoscenze dei processi acquisite nei vari settori e in diversi processi, pensiamo solo alla cyber-resilienza, ci permettono di essere al fianco delle più importanti aziende italiane ed estere”.

Il Gruppo Engineering è un partner tecnologico anche nella cybersecurity. Il Gruppo guidato da Maximo Ibarra, infatti, è al fianco di Pubbliche amministrazioni e di aziende italiane ed estere per accelerare la transizione digitale sia in telecomunicazioni, energia, trasporti e finanza sia nella sicurezza informatica. E così rafforza la cyber-resilienza attraverso la società Cybertech, acquisita ad inizio anno, con Fabio Momola nel ruolo di CEO.

Ibarra: “Al fianco di PA e aziende anche per la cyber-resilienza”

Il CEO e General Manager di Engineering Maximo Ibarra ha descritto la mission del Gruppo nell’intervista al quotidiano Avvenire, oggi in edicola.

“Le competenze tecnologiche e le nostre conoscenze dei processi acquisite nei vari settori e in diversi processi, pensiamo solo alla cyber-resilienza”, ha detto, “ci permettono di essere al fianco delle più importanti aziende italiane e di operare dei diversi mercati attraverso le nostri sedi negli Usa, in Sudamerica, in Germania e in Belgio”.

“Così”, ha spiegato Ibarra, “non solo accompagniamo la transizione digitale in tutti i settori strategici del nostro Paese (energia, trasporti, telecomunicazioni, finanza) ma siamo anche in grado di creare ecosistemi digitali capaci di connettersi fra loro, mettendo in comune creando sistemi innovativi per la mobilità e l’energia. Con benefici importanti anche sull’ambiente e la gestione del pianeta”.

“Oggi ogni CdA”, ha concluso, “è chiamato, fra le priorità, a indicare il suo progetto di cybersicurezza”.

Cybertech, i vantaggi del suo SOC con IA

Dunque, il Gruppo Engineering sulla cybersecurity può contare anche su Cybertech, che, con il suo SOC (Security Operation Center) basato sull’intelligenza artificiale, consente di rilevare, bloccare e prevenire le minacce cyber. L’azienda ha presentato il SOC, di recente, in quest’evento a Milano.