Prorogate le iscrizioni per le Olimpiadi italiane di cybersecurity. C’è tempo fino al 13 dicembre

Il Laboratorio nazionale di cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) ha deciso di prorogare le iscrizioni per le Olimpiadi nazionali di sicurezza informatica fino alla mezzanotte del 13 dicembre.

Giunta ormai alla seconda edizione, la competizione è gratuita e si rivolge esclusivamente alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori di secondo grado, offrendo loro un percorso che affianca gli elementi della gamification a una solida formazione nel campo della cybersicurezza, tema che riscuote sempre più interesse nel mercato del lavoro e della ricerca. Grazie all’infrastruttura realizzata dal Laboratorio, le ragazze e i ragazzi potranno apprendere i fondamenti teorici della sicurezza informatica e insieme svolgere attività “sul campo”, con arene virtuali e sfide all’ultimo codice per conquistare i sistemi avversari, mentre si difendono i propri.

“A una settimana dalla chiusura delle iscrizioni, abbiamo realizzato che sarebbe servito più tempo per permettere agli istituti superiori di secondo grado di federarsi e permettere così a tutti gli studenti di aderire”, ha commentato Gaspare Ferraro, coordinatore del progetto: “Dopo anni nei quali la cybersicurezza è stata un tema di nicchia, vediamo allargarsi la base di giovani interessati a intraprendere un percorso in questo campo. Siamo felici di poterne favorire l’avvicinamento”.

Il Ministero dell’Istruzione ha validato il ruolo formativo dei programmi offerti dal Laboratorio nazionale di cybersecurity, includendone, a partire da questa edizione, le attività nel novero delle competizioni d’eccellenza dal punto di vista educativo, alle quali vengono attribuiti premi e borse di studio. Un riconoscimento importante che premia anche i docenti che mettono a disposizione tempo e risorse per consentire ai giovani di formarsi su materie centrali per il sistema Paese, come quello della cybersicurezza.