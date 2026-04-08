Grazie al nostro contributo, all’interno dello “spazio della legalità”, è stato realizzato un totem grazie al quale i cittadini possono conoscere e poi scaricare l’app della Polizia di Stato “YouPol” utile per la segnalazione, anche anonima, di reati di cyberbullismo, bullismo, violenza domestica, droga… La cerimonia nazionale si terrà a Roma in Piazza del Popolo dal 10 al 13 aprile.

“La Polizia che guarda al futuro” è il titolo del 174esimo anniversario della Polizia di Stato. Quest’anno anche il nostro quotidiano Cybersecurity Italia è partner della cerimonia nazionale che si terrà a Roma in Piazza del Popolo per 4 giorni: da venerdì mattina 10 aprile a lunedì pomeriggio 13 aprile.

Grazie al nostro contributo, all’interno dello “spazio della legalità”, è stato realizzato un totem grazie al quale i cittadini possono conoscere e poi scaricare l’app della Polizia di Stato ‘YouPol’ utile per la segnalazione, anche anonima, di reati di cyberbullismo, bullismo, violenza domestica, droga o altro.

“Considero particolarmente significativa”, ha commentato Luigi Garofalo, direttore di Cybersecurity Italia, “la nostra partecipazione all’evento che richiama il valore della Polizia di Stato sempre più vicina ai cittadini e al passo con il futuro. Il totem realizzato con il nostro contributo per promuovere l’app YouPol rappresenta un gesto concreto di sensibilizzazione e di servizio pubblico. Per noi fare informazione significa alimentare la cultura della cybersicurezza per mettere le persone – a partire dai giovani – nelle condizioni di proteggersi dalle minacce digitali e dai pericoli dei social”.

L’area di tutta Piazza del Popolo, dedicata all’evento della Polizia di Stato, sarà accessibile gratuitamente:

dalle ore 13:00 alle 19:00 del 10 aprile, dalle 9:00 alle 19:00 nelle giornate dell’11 e 12 aprile e dalle 9:00 alle 14:00 di lunedì 13 aprile.

Nel corso dei quattro giorni, inoltre, chi è interessato ad approfondire alcuni tra i maggiori temi di attualità, come l’uso dell’intelligenza artificiale, le truffe informatiche, le truffe agli anziani, potrà partecipare, gratuitamente, alle conferenze che si terranno nell’area presente al centro di Piazza del Popolo, con poliziotti ed esperti del settore. Ci sarà anche la possibilità di vedere la mostra interattiva “InsospettAbili”, dedicata alla prevenzione delle frodi informatiche, presso la Galleria “Alberto Sordi” dove il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha organizzato una serie di panel.

Tutte le attività organizzate dalla Polizia Postale:

Gli amanti dei motori potranno scattare una foto ricordo a bordo della Lamborghini Urus o della Tesla in livrea Polizia di Stato, mentre gli appassionati di auto storiche potranno vedere da vicino l’Alfa Romeo 1.9 TI Super e la 2.600 Sprint, la Jeep Willys, la Moto Guzzi Falcon 500 e il V7 sidecar.

Per gli appassionati delle indagini, una novità di quest’anno è rappresentata dalla rinnovata area dedicata alla Polizia scientifica. Qui i visitatori potranno entrare in una vera e propria “scena del crimine”. Con il supporto degli specialisti della Scientifica, i visitatori saranno chiamati a trovare indizi e a risolvere un caso. All’esterno, poi, nel laboratorio mobile Fullback, i chimici, fisici e biologici della Polizia di Stato spiegheranno come repertare e conservare le prove.

I più piccolini potranno inoltre divertirsi provando il simulatore di guida di una Volante e salendo a bordo di un mini elicottero della Polizia. Per i più grandi, invece, sarà possibile vedere da vicino l’elicottero AB212 usato, proprio l’11 aprile 2006, per la cattura del boss mafioso Bernardo Provenzano.

Chi invece sogna di diventare poliziotto potrà incontrare i poliziotti del Servizio concorsi e quelli dell’Ispettorato Scuole, dai quali potrà ricevere informazioni utili sui prossimi concorsi e sui corsi di formazioni per diventare agente, vice ispettore o commissario della Polizia di Stato.

Per la prima volta sarà esposta l’Alfetta 1.8 su cui furono uccisi i poliziotti della scorta di Moro nella strage di via Fani

Infine, non potendo esserci futuro senza memoria, quest’anno, un’intera parte di Piazza del Popolo sarà dedicata al ricordo dei poliziotti caduti nei servizi di scorta. Qui, saranno presenti i resti della Fiat Croma, sigla radio Quarto Savona 15, su cui viaggiavano i poliziotti Montinaro, Dicillo e Schifani il giorno della Strage di Capaci, a Palermo e, per la prima volta, sarà esposta l’Alfetta 1.8 su cui furono uccisi i poliziotti Rivera, Iozzino e Zizzi, mentre erano di scorta all’onorevole Aldo Moro, nel giorno della strage di via Fani, a Roma, nel 1978. In questo spazio della memoria, i visitatori potranno conoscere le storie di oltre 20 poliziotti morti tra il 1976 e il 1992.

L’app YouPol per inviare segnalazioni anche in forma anonima di reati di cyberbullismo, bullismo, violenza domestica, droga o altro

L’applicazione “YouPol” nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato per prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati. Durante la fase pandemica, l’applicazione è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare le “violenze domestiche”.

L’App consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi, immagini e video direttamente alle centrali operative delle Questure. È possibile usare l’app anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Scarica YouPol:

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