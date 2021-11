Il 25 novembre 2021 seminario in presenza “Sicurezza Aziendale e dei Data Center. Integrazione tra Cybersicurezza e Vigilanza fisica”, un evento rivolto esclusivamente a CSO, CISO, esperti di sicurezza, vigilanza aziendale e cybersecurity.

La protezione delle informazioni e dei dati e la protezione fisica degli impianti e delle infrastrutture sono due aspetti tradizionalmente gestiti separatamente, che oggi e in futuro diventeranno sempre più interconnessi e dipendenti l’uno dall’altro.

Le best-practices di tale integrazione, verranno discusse nell’ottica dell’implementazione nei centri di calcolo e datacenter.

Di questo e molto altro parleremo al seminario “Sicurezza Aziendale e dei Data Center – Integrazione tra Cybersicurezza e Vigilanza fisica“, evento rivolto agli esperti di sicurezza aziendale e di cybersecurity, in programma il 25 novembre 2021 presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea ESA – ESRIN di Frascati (Roma).

I partecipanti al seminario, saranno invitati al pranzo organizzato presso il ristorante aziendale dell’Agenzia Spaziale Europea.

Dopo il pranzo, ci sarà la possibilità di visitare Φ-Experience dell’ESA, lo straordinario laboratorio interattivo che offre una esperienza immersiva in realtà virtuale dei programmi e della applicazioni dell’Osservazione della Terra dell’ESA.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

In considerazione del numero di posti disponibili a causa delle attuali disposizioni Covid per partecipare in presenza è necessario inviare una richiesta formale al seguente indirizzo email: info@cybersecitalia.it

Per motivi organizzativi e per l’eventuale prenotazione alla visita presso l’Experience di ESA chiediamo la cortesia di confermare la propria presenza entro il 18 NOVEMBRE.

Per coloro che hanno manifestato un’email di interesse alla partecipazione è stata già inviata un’email di conferma.

PROGRAMMA

09:30 Registrazione

10:00 Il ruolo del Facility Management nei centri di calcolo

Roberto Franciosi, Capo della Divisione Servizi Aziendali di ESA (Agenzia Spaziale Europea)

10:20 Approccio alla sicurezza dell’Agenzia Spaziale Europea: la Sicurezza Operativa

Alex Kanaouris, responsabile della creazione e della supervisione dell’attuazione della politica INFOSEC dell’ESA

10:40 Rischio terrorismo nei data center

Ranieri Razzante, Consigliere per la Cyber Security del Sottosegretario alla Difesa, Docente di Legislazione antiriciclaggio – e di Diritto dell’economia

11:00 Integrare la Supply Chain nella sicurezza aziendale

Luigi Maracino, Direttore Generale della business unit Atlantica Cyber Security

11:20 Vigilanza e sicurezza fisica nei datacenter

Massimo Predieri, Contract & Project Manager ICTS Italia

11:40 Discussione

Moderatore: Massimo Predieri

Partecipanti: Alex Kanaouris, Ranieri Razzante, Luigi Maracino

12:20 Domande del pubblico

12:45 Pranzo

14:00 Visita facoltativa al Φ-Experience dell’ESA

COME ARRIVARE ALL’ESRIN

L’indirizzo esatto è ESA-ESRIN, Via Galileo Galilei, 1, 00044 Frascati RM.

Dalla stazione Termini di Roma c’è un collegamento ferroviario alla fermata Tor Vergata, che dista solo 200 metri dall’ingresso dell’ESRIN.

L’accesso al sito

All’ingresso è necessario esibire il Green Pass e un documento di identità.

All’interno è disponibile un numero limitato di posti auto. Vi preghiamo di segnalarci se intendete arrivare con la vostra auto privata.

Augurandoci la sua partecipazione all’evento, sicuri che la qualità e il livello dell’incontro saranno per lei motivo di interesse, rimaniamo in attesa di sua gentile conferma.

